«باربی» کن را هم گرفت/ گرتا گرویگ رییس داوران جشنواره ۲۰۲۴ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، گرتا گرویگ که با فیلم «باربی» ۱.۴ میلیارد دلار در گیشه سینماهای جهان فروخت و ۹ نامزدی گلدن گلوب به دست آورد، به عنوان رییس هیات داوران جشنواره فیلم کن ۲۰۲۴ انتخاب شد.

گرویگ پیش از این هم در کن بوده، به‌ویژه سال ۲۰۱۷ که «داستان‌های مایروویتس» همسرش نوآ بامباخ برای اولین بار در کن به نمایش درآمد، اما او هرگز فیلمی در آنجا نداشت. اوایل امسال هم احتمال نمایش «باربی» در کن می‌رفت، اما در نهایت نتیجه‌ای گرفته نشد. این فیلم که متعلق به کمپانی برادران وارنر است از ۱۹ جولای اکران و خیلی فوری به یک فیلم کلاسیک و پرفروش‌ترین فیلم سال بدل شد. علاوه بر پیشتازی در نامزدی گلدن گلوب، انتظار می‌رود «باربی» در اسکار هم نامزد بخش‌های متعددی شود.

گرویگ در بیانیه‌ای که منتشر کرد گفت: عاشق فیلم‌ها هستم - عاشق ساختن آن‌ها هستم، دوست دارم به سراغ آن‌ها بروم و در مورد آن‌ها صحبت کنم. به‌عنوان یک فیلمساز باور دارم جشنواره کن همیشه اوج جایگاه جهانی فیلم‌ها بوده است. از اینکه به عنوان رییس هیات داوران جشنواره فیلم کن خدمت می‌کنم، شگفت‌زده، هیجان‌زده و متواضع هستم.

امسال روبن اوستلوند، برنده ۲ نخل طلا برای «مثلث غم» و «میدان» رییس هیات داوران کن بود.

گرویگ اولین کارگردان زن آمریکایی خواهد بود که این نقش را برعهده می‌گیرد. در عین حال او که ۴۰ ساله است جوان‌ترین فردی است که پس از سوفیا لورن که سال ۱۹۶۶ در ۳۱ سالگی ریس داوران کن شد، این وظیفه را برعهده می‌گیرد. جین کمپیون سال ۲۰۱۴ و اولیویا دی هاویلند سال ۱۹۶۵ این مسئولیت را برعهده داشتند.

ایریس نوبلوخ رییس کن و تیری فرمو مدیر این جشنواره از انتخاب گرویک برای جسارت تجسم بازسازی سینمای جهان به عنوان یک انتخاب واضح و بدیهی یاد کردند و گفتند: فراتر از هنر هفتم، او نماینده عصری است که موانع را می‌شکند، ژانرها را به هم می‌آمیزد و ارزش هوش و انسان‌گرایی را بالا می‌برد.

گرتا گرویگ که کارش را با بازیگری شروع کرد، سال ۲۰۱۷ به عنوان کارگردان با «لیدی برد» موفقیت بزرگی کسب کرد و این فیلم ۵ نامزدی اسکار به دست آورد. وی پنجمین زنی است که نامزد بهترین کارگردانی اسکار شد. فیلم بعدی وی «زنان کوچک» هم با استقبال منتقدان مواجه شد و ۵ نامزدی اسکار کسب کرد و برای بهترین طراحی صحنه و لباس این جایزه را برد. گرویگ با «باربی» پولدارترین کارگردان زن تاریخ شد.

هفتاد و هفتمین دوره جشنواره فیلم کن از ۱۴ تا ۲۵ می (۲۵ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۴۰۳) برگزار می‌شود.