نامزدهای منتخب منتقدان ۲۰۲۴/ «باربی» با ۱۸ نامزدی رکوردشکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «باربی» با کسب نامزدی در ۱۸ بخش جوایز منتخب منتقدان نام خود را به عنوان فیلمی که بیشترین نامزدی را در ۲۹ سال تاریخ این انجمن دارد، ثبت کرد. پیش از این «همه چیز همه جا به یکباره» و «شکل آب» با ۱۴ نامزدی این جایگاه را داشتند.

نامزدی در بخش بهترین فیلم، کارگردان، بازیگر زن برای مارگو رابی، بازیگر مرد مکمل برای رایان گاسلینگ، بازیگر زن مکمل برای آمریکا فررا و سه نامزدی برای ترانه، فیلمبردای و فیلمنامه از جمله نامزدهای‌های «باربی» است.

«اوپنهایمر» کریستوفر نولان و «بیچارگان» یورگوس لانتیموس هر یک ۱۳ نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم را به دست آوردند و در رتبه دوم جای گرفتند.

برنامه معرفی برندگان یکشنبه ۱۴ ژانویه، با حضور چلسی هندلر به عنوان مجری برگزار می‌شود.

نامزدها عبارتند از:

بهترین فیلم

«داستان آمریکایی»، «باربی»، «رنگ بنفش»، «جاماندگان»، «قاتلان ماه کامل»، «مایسترو»، «اوپنهایمر»، «زندگی‌های گذشته»، «بیچارگان»، «سالتبرن»

بهترین بازیگر مرد

بردلی کوپر برای «مایسترو»، لئوناردو دی کاپریو برای «قاتلان ماه کامل»، کولمن دومینگو برای «راستین»، پل جیاماتی برای «جاماندگان»، کیلین مورفی برای «اوپنهایمر»، جفری رایت برای «داستان آمریکایی»

بهترین بازیگر زن

لیلی گلادستون برای «قاتلان ماه کامل»، ساندرا هولر برای «آناتومی یک سقوط»، گرتا لی برای «زندگی های گذشته»، کری مولیگان برای «مایسترو»، مارگو رابی برای «باربی»، اما استون برای «بیچارگان»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

استرلینگ کی براون برای «داستان آمریکایی»، رابرت دنیرو برای «قاتلان ماه کامل»، رابرت داونی جونیور برای «اوپنهایمر»، رایان گاسلینگ برای «باربی»، چارلز ملتون برای «می دسامبر»، مارک رافلو برای «بیچارگان»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

امیلی بلانت برای «اوپنهایمر»، دانیل بروکس برای «رنگ بنفش»، آمریکا فررا برای «باربی»، جودی فاستر برای «نیاد»، جولین مور برای «می دسامبر»، داوین جوی راندولف برای «جاماندگان»

بهترین بازیگر جوان

ابی رایدر فورستون برای «آیا تو آنجا هستی خدا؟ من هستم، مارگارت»، آریانا گرینبلات برای «باربی»، کالاه لین برای «وونکا»، میلو ماچادو گرانر برای «آناتومی یک سقوط»، دومینیک سسا برای «جاماندگان»، مادلین یونا ویلز برای «خالق»

بهترین گروه بازیگری

«ایر»، «باربی»، «رنگ بنفش»، «جاماندگان»، «قاتلان ماه کامل»، «اوپنهایمر»

بهترین کارگردان

بردلی کوپر برای «مایسترو»، گرتا گرویگ برای «باربی»، یورگوس لانتیموس برای «بیچارگان»، کریستوفر نولان برای «اوپنهایمر»، الکساندر پین برای «جاماندگان»، مارتین اسکورسیزی برای «قاتلان ماه کامل»

بهترین فیلمنامه اورجینال

«ایر» الکس کانوری، «باربی» گرتا گرویگ و نوآ بامباخ، «جاماندگان» دیوید همینگسون، «مایسترو» بردلی کوپر و جاش سینگر، «می دسامبر» سامی برچ، «زندگی‌های گذشته» سلین سانگ

بهترین فیلمنامه اقتباسی

«آیا آنجا هستی خدا؟ این من هستم، مارگارت» کلی فرمون کریگ، «همه ما غریبه‌ها» اندرو هی، «داستان آمریکایی» کورد جفرسون، «قاتلان ماه کامل» مارتین اسکورسیزی و اریک راث، «بیچارگان» تونی مک نامارا، «اوپنهایمر» کریستوفر نولان

بهترین فیلمبرداری

متیو لیباتیک برای «مایسترو»، رودریگو پریتو برای «باربی»، رودریگو پریتو برای «قاتلان ماه کامل»، رابی رایان برای «بیچارگان»، لینوس ساندگرن برای «سالتبرن»، هویت ون هویتما برای «اوپنهایمر»

بهترین طراحی تولید

سوزی دیویس و شارلوت دیریککس برای «سالتبرن»، روث دی یونگ، کلر کافمن برای «اوپنهایمر»، جک فیسک و آدام ویلیس برای «قاتلان ماه کامل»، سارا گرین وود و کیتی اسپنسر برای «باربی»، جیمز پرایس و شونا هیث و زوزا میهالک برای «بیچارگان»، آدام استوکهاوزن و کریس موران برای «شهر سیارکی»

بهترین تدوین

ویلیام گلدنبرگ «ایر»، نیک هوی «باربی»، جنیفر لم «اوپنهایمر»، یورگوس ماوروپساریدیس «بیچارگان»، تلما شونمیکر «قاتلان ماه کامل»، میشل تسورو «مایسترو»

بهترین طراحی لباس

ژاکلین دران «باربی»، لیندی همینگ «وونکا»، فرانسین جیمیسون تانچاک «رنگ بنفش»، هالی وادینگتون «بیچارگان»، ژاکلین وست «قاتلان ماه کامل»، جانتی یتس و دیوید کراسمن «ناپلئون»

بهترین چهره‌آرایی و مو

«باربی»، «رنگ بنفش»، «مایسترو»، «اوپنهایمر»، «بیچارگان»، «پریسیلا»

بهترین جلوه‌های ویژه

«خالق»، «نگهبانان گالاکسی ۳»، «ماموریت غیرممکن: روزشمار مرگ- قسمت اول»، «اوپنهایمر»، «بیچارگان»، «مرد عنکبوتی در دنیای عنکبوتی»

بهترین کمدی

«داستان های آمریکایی»، «باربی»، «پایین»، «جاماندگان»، «بدون احساسات سخت»، «بیچارگان»

بهترین انیمیشن بلند

«پسر و مرغ ماهی‌خوار»، «المنتال»، «نیمونا»، «مرد عنکبوتی در دنیا عنکبوتی»، ملاک‌پشت‌های نینجای جهش یافته نوجوان: آشوب جهش یافته»، «آرزو»،

بهترین فیلم خارجی زبان

«آناتومی یک سقوط»، «گودزیلا منهای یک»، «روزهای عالی»، «جامعه برف»، «طعم چیزها»، «منطقه مورد علاقه»

بهترین آهنگ

۳ ترانه از «باربی»، «فیلم برادران سوپر ماریو»، «راستین»، «آرزو»

بهترین موسیقی متن

«بیچارگان»، «جامعه برف»، «اوپنهایمر»، «مرد عنکبوتی: در دنیای عنکبوتی»، «قاتلان ماه کامل»، «باربی»