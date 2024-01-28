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کد مطلب 6006689
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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

جزئیات پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره‌ ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ

جزئیات پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره‌ ایرانی با ماهواره‌بر سیمرغ

ماهواره‌بر سیمرغ برای نخستین بار سه ماهواره را همزمان با موفقیت حمل کرد و در مدار قرار داد.

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