دریافت 10 MB کد مطلب 6006689 https://mehrnews.com/x344Lw ۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹ کد مطلب 6006689 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹ جزئیات پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره ایرانی با ماهوارهبر سیمرغ ماهوارهبر سیمرغ برای نخستین بار سه ماهواره را همزمان با موفقیت حمل کرد و در مدار قرار داد. کپی شد مطالب مرتبط سیگنال ماهواره «مهدا» دریافت شد/ یازدهمین پرتاب فضایی موفق در دولت سیزدهم پرتاب همزمان موفق سه ماهواره ایرانی، با ماهوارهبر سیمرغ پرتاب موفق ۳ ماهواره ایرانی همزمان با پرتابگر سیمرغ / مهدا، کیهان و هاتف در مدار ۴۵۰ کیلومتری برچسبها ماهواره ماهواره ملی پرتاب ماهواره ماهواره بر سیمرغ
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