به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در رشته‌های شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۳ از دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و این فرصت تا شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون حاوی شرایط و ضوابط، اطلاعات شغل‌محل ها، هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.

با توجه به محدودیت زمانی به متقاضیان توصیه می‌شود در مهلت اعلام شده برای شرکت در آزمون مذکور به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای رشته‌های شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموزی در دو بازه زمانی برگزار خواهد شد:

۱- آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی آموزگاری در روز جمعه ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲

۲- آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳