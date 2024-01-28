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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۸

از سوی سازمان سنجش؛

جزییات آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد

جزییات آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد

جزییات ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در رشته‌های شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۳ از دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و این فرصت تا شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون حاوی شرایط و ضوابط، اطلاعات شغل‌محل ها، هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.

با توجه به محدودیت زمانی به متقاضیان توصیه می‌شود در مهلت اعلام شده برای شرکت در آزمون مذکور به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای رشته‌های شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموزی در دو بازه زمانی برگزار خواهد شد:

۱- آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی آموزگاری در روز جمعه ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲

۲- آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳

کد مطلب 6006769

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      15 6
      پاسخ
      اینهمه جوون با امتیاز بالای حد نصاب ۴۷۰هستن ولی متاسفانه آموزش و پرورش به راحتی از اونها رد میشه و باز آزمون جدید میذاره بعد همه جا میگه استقبال کم بود و حد نصاب نرسیدن ولی خدا جای حق نشسته جواب اعتراضات هم که هنوز ندادن
      • معصومه IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
        4 1
        شما پارسال شرکت کردی؟ منابع چی بود؟ فقط منابع اعلامی کافیه؟
      • الهه IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
        2 1
        گوش به زنگ باشید تا یکی دو هفته دیگه تکمیل ظرفیت جوابش میاد
    • زرین IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      2 2
      پاسخ
      سلام. شرایط سنی واسه ثبت‌نام چقدسال هستش ؟
    • خسته IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      6 3
      پاسخ
      ما دو ماهه بکارگیری شدیم ولی هنوز نتایج نهایی نیومده و معلوم نیست که استخدام بشیم یا نه !!!
    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      3 2
      پاسخ
      خیلی از شرکت کنندگان سال پیش هنوز بلا تکلیف هستند اون وقت دوباره آزمون می ذارن کم کم باورم میشه که این ازمون ها فقط به خاطر جنبه ی مالیشون برگزار میشن

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