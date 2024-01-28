به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عراق و اردن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا روز دوشنبه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه «بین المللی خلیفه» به مصاف هم خواهند رفت.

«حسین عموته» سرمربی تیم ملی فوتبال اردن در کنفرانس خبری پیش از این دیدار گفت: شبکه‌های اجتماعی همواره باعث می‌شود که تمرکز ما به هم بریزد و من به شخصه با این رسانه‌ها مشکل دارم. باید مسئولیت پذیری خود را برای کاری که بر عهده داریم به طور کامل انجام بدیم. برای ما بسیار مهم است که روی بازی‌ها تمرکز کنیم.

وی ادامه داد: رسیدن تیم‌ها به مرحله یک هشتم نهایی به این معنی است که تیم‌های خوبی هستند. با همچنان باید مسئولیت پذیری خود را حفظ کنیم و میدانیم که با تیم قدرتمند عراق بازی می‌کنیم که سرشار از انرژی است.

«حسین عموته» گفت: در این بازی یک هافبک خود را در اختیار نداریم. اما سایر بازیکنان برای حضور در ترکیب بسیار اشتیاق دارند. تیم عراق بازیکنان خوبی در تمام خطوط دارد و در دفاع و حمله خوب بازی می‌کنند. تیمی که بخواهد در این دیدار برنده شود باید تمرکز خوبی روی خط دفاعی داشته باشد. نتایج عراق بسیار سورپرایزکننده بوده است.

او در پاسخ به سوالی در خصوص کیفیت خط حمله عراق گفت: هر تیم یک راهکاری دارد و ما هم برای هر بخش از بازی یک راهکار داریم. تمرکز ما روی این است که از هیچ تیمی نترسیم. من به بازیکنانم اعتقاد دارم مطمئنم که آنها از تمام توان خود استفاده خواهند کرد.

سرمربی اردن در پاسخ به سوالی در خصوص تردید نسبت به خط دفاعی این تیم به خصوص بعد از شکست برابر بحرین گفت: می‌دانیم که بازی فیزیکی در پیش خواهیم داشت و ما باید فقط تفکرات و دستورالعمل‌های خودمان را در بازی پیاده کنیم. ما هدف بزرگی داریم.