به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام دهه فجر دورهمی نوجوانان کتابخوان شهر تهران با ایدهپردازی و اجرای اعضای باشگاه نوجوانان و با عنوان «قصه خیابانهای ۵۷» در فرهنگسراهای پایتخت برگزار میشود.
هدف از برگزاری این برنامه شکلگیری باشگاه نوجوانان فعال حوزه کتاب و کتابخوانی و آشنایی با کتابهای مرتبط با ایام پیروزی انقلاب اسلامی، وقایع، اتفاقات و افراد مؤثر در انقلاب است.
مطالعه و بررسی انقلابهای دنیا و مقایسه تطبیقی این انقلابها با انقلاب اسلامی ایران توسط نوجوانان، از موضوعات مورد توجه در این ویژهبرنامه به شمار میرود.
میهمانان این برنامه، اعضای باشگاه ۱۰۰ تاییها و اعضای فعال کتابخانهها و نوجوانان مناطق هستند که با حضور مدیران کتابخانهها و نویسندگان مدعو، به بررسی کتابهایی با موضوع انقلاب اسلامی میپردازند.
ویژهبرنامه «قصه خیابانهای ۵۷» از ۱۲ تا ۲۱ بهمن در کتابخانههای منتخب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار میشود.
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