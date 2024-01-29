به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام دهه فجر دورهمی نوجوانان کتابخوان شهر تهران با ایده‌پردازی و اجرای اعضای باشگاه نوجوانان و با عنوان «قصه خیابان‌های ۵۷» در فرهنگسراهای پایتخت برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این برنامه شکل‌گیری باشگاه نوجوانان فعال حوزه کتاب و کتابخوانی و آشنایی با کتاب‌های مرتبط با ایام پیروزی انقلاب اسلامی، وقایع، اتفاقات و افراد مؤثر در انقلاب است.

مطالعه و بررسی انقلاب‌های دنیا و مقایسه تطبیقی این انقلاب‌ها با انقلاب اسلامی ایران توسط نوجوانان، از موضوعات مورد توجه در این ویژه‌برنامه به شمار می‌رود.

میهمانان این برنامه، اعضای باشگاه ۱۰۰ تایی‌ها و اعضای فعال کتابخانه‌ها و نوجوانان مناطق هستند که با حضور مدیران کتابخانه‌ها و نویسندگان مدعو، به بررسی کتاب‌هایی با موضوع انقلاب اسلامی می‌پردازند.

ویژه‌برنامه «قصه خیابان‌های ۵۷» از ۱۲ تا ۲۱ بهمن در کتابخانه‌های منتخب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.