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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۹

همزمان با ایام دهه فجر؛

«قصه خیابان‌های ۵۷» میزبان نوجوانان کتابخوان می‌شود

«قصه خیابان‌های ۵۷» میزبان نوجوانان کتابخوان می‌شود

برنامه «قصه خیابان‌های ۵۷» همزمان با ایام دهه فجر، در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری میزبان نوجوانان کتابخوان تهرانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام دهه فجر دورهمی نوجوانان کتابخوان شهر تهران با ایده‌پردازی و اجرای اعضای باشگاه نوجوانان و با عنوان «قصه خیابان‌های ۵۷» در فرهنگسراهای پایتخت برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این برنامه شکل‌گیری باشگاه نوجوانان فعال حوزه کتاب و کتابخوانی و آشنایی با کتاب‌های مرتبط با ایام پیروزی انقلاب اسلامی، وقایع، اتفاقات و افراد مؤثر در انقلاب است.

مطالعه و بررسی انقلاب‌های دنیا و مقایسه تطبیقی این انقلاب‌ها با انقلاب اسلامی ایران توسط نوجوانان، از موضوعات مورد توجه در این ویژه‌برنامه به شمار می‌رود.

میهمانان این برنامه، اعضای باشگاه ۱۰۰ تایی‌ها و اعضای فعال کتابخانه‌ها و نوجوانان مناطق هستند که با حضور مدیران کتابخانه‌ها و نویسندگان مدعو، به بررسی کتاب‌هایی با موضوع انقلاب اسلامی می‌پردازند.

ویژه‌برنامه «قصه خیابان‌های ۵۷» از ۱۲ تا ۲۱ بهمن در کتابخانه‌های منتخب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6006827

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