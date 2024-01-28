دانش آموزان دبستان شهید غلام نژاد در کانکس و انبار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا زرگر: روستای مجتمع امام یکی از بزرگترین روستاهای منطقه توکهور و هشت بندی در شهرستان میناب است. مشکلات آموزشی یکی از دغدغه‌های جدی مردم در این روستا است. علیرغم اینکه نوسازی مدارس و وعده حل مشکل فضای آموزشی در این روستا داده شده، اما هنوز مشکل تحصیل دانش آموزان پابرجاست.

روستای مجتمع امام در منطقه توکهور و هشتبندی دارای ۵ واحد آموزشی با بیش از ۷۰۰ دانش آموز است که اکنون در ۲ ساختمان مشغول به تحصیل اند. یک ساختمان تخریبی است و برخی از کلاس‌های درس ۳ واحد آموزشی نیز در ساختمان دوم در کانکس و انباری دایر است. سقف انباری دارای ترک و سوراخ است و فضای نامناسب مشکلاتی برای آنان فراهم کرده است.

پیش از این میلاد سالاری سرپرست معاونت اجرایی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با اشاره به وجود ۲ هزار کلاس درس تخریبی و نیازمند به مقاوم سازی در استان گفت: متأسفانه در زمینه منابع مالی و اعتباری کمبودها و محدودیت‌هایی داریم، ولی با پیگیری‌های صورت گرفته اعتبار مصوبی برای اجرای پروژه در این روستا در نظر گرفته شده است.

وی گفت: به محض تخصیص اعتبار، برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار برای آغاز عملیات اجرایی انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت اجرایی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان افزود: درصورت پرداخت کامل اعتبار مورد نیاز، طرح طی یکسال تکمیل و به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

شرایط تحصیلی دانش آموزان شهید غلام نژاد سخت است

ابراهیم کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل و مشکلات آموزشی روستا عنوان کرد: روستای مجتمع امام یکی از بزرگترین روستاهای منطقه توکهور و هشت بندی با چهار هزار نفر جمعیت و به عنوان قطب کشاورزی منطقه با مشکات عدیده ای در حوزه آموزش و پرورش روبرو است. روستای مجتمع امام با قریب به ۸۰۰ نفر جمعیت دانش آموزی با چالش بزرگ کمبود فضای آموزشی مواجه است.

نایب رئیس شورای اسلامی مجتمع امام هشتبندی تصریح کرد: وضعیت فضاهای آموزشی در این روستای بزرگ بحرانی است به گونه‌ای که دبستان شهید غلام نژاد روستا با ۱۶۶ نفر دانش آموز، کلاس درس دانش آموزان آن در سه کانکس و دو انباری دایر است.

کمالی خاطرنشان کرد: تحصیل دانش آموزان در کانکس‌های غیر استاندارد و انباری با افت تحصیل آنها همراه بوده است. تحصیل دانش آموزان روستا در کانکس و انباری در سرما و گرما آموزش آنها را با مشکلات عدیده ای همراه کرده است.

«انبار» کلاس درس دانش آموزان شده است

نایب رئیس شورای اسلامی مجتمع امام هشت بندی، اظهار داشت: دو کلاس درس دبستان شهید غلام نژاد که در انباری دایر است کاملاً ناایمن است و سقف این کلاس‌ها علاوه بر اینکه چوبی است ترک نیز برداشته و هر آن وقوع حادثه ناگوار برای دانش آموزان دور از انتظار نیست.

وی افزود: تحصیل دانش آموزان روستا در فضای ناایمن با اعتراض و نارضایتی خانواده‌ها همراه شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی مجتمع امام هشت بندی تصریح کرد: دبیرستان دخترانه طوبی و پسرانه شهید مسلمی روستا نیز فاقد ساختمان مستقل هستند که تحصیل دانش آموزان را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است.

مدرسه علی اکبر هجرت کاملاً تخریبی است

کمالی افزود: مدرسه علی اکبر هجرت روستا در مقطع راهنمایی کاملاً تخریبی است و به دلیل کمبود فضا بخشی از کلاس‌های درس‌های دانش آموزان این مدرسه در کانکس دایر است و دانش آموزان این مدرسه از یک فضای آموزشی استاندارد و ایمن محروم هستند.

نایب رئیس شورای اسلامی مجتمع امام هشت بندی اظهار داشت: به دلیل بحران کمبود فضای آموزشی در روستای بزرگ مجتمع امام پیگیری این مهم از اولویت‌های کاری شورای اسلامی روستا از طریق استانداری، فرمانداری، نوسازی مدارس و اداره کل آموزش و پرورش استان بوده است که همه آنها تاکنون به در بسته خورده است.

کمالی افزود: در سفر آتی رئیس جمهور به هرمزگان مردم روستا انتظار دارند گره کمبود فضای آموزشی در مجتمع امام باز شود و مردم روستا از مصوبات سفر رئیس جمهور در حوزه نوسازی مدارس بهره مند شوند.

شهر هشت بندی نیازمند توجه جدی تر مسؤولان به حوزه آموزش و پرورش است

محمد پورمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: وجود مدارس تخریبی، فرسود، مدارس فاقد ساختمان مستقل و مدارس با کمبود کلاس درس زخم دیرینه و کهنه بر پیکره آموزش و پرورش منطقه توکهور و هشت بندی است.

وی افزود: منطقه توکهور و هشت بندی با چهل هزار نفر جمعیت، هشت هزار نفر جمعیت دانش آموزی و بیش از هشتاد فضای آموزشی با بحران کمبود کلاس درس و فضای آموزشی استاندارد مواجه است.

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی، افزود: در منطقه توکهور و هشت بندی بیش از چهارده مدرسه فرسوده در شهر هشت بندی و روستاهای مجتمع امام، چراغ آباد، توکهور و سرنی وجود دارد که نیازمند تخریب و نوسازی فوری برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگوار است.

وی افزود: اغلب مدارس فرسوده و کلنگی منطقه توکهور و هشت بندی مربوط به دهه شصت، چهل سال قبل است که تحصیل در آنها اصلاً مناسب نیست و نیازمند تخریب و بازسازی فوری هستند.

پورمحمدی اظهار، داشت: وضعیت فضاهای آموزشی در توکهور و هشت بندی نگران کننده است به گونه‌ای که بیش از ۱۰ مدرسه که اغلب آنها هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای هستند فاقد ساختمان مستقل هستند و تحصیل دانش آموزان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: در حالی که سیاست دولت تشویق دانش آموزان و خانواده‌ها برای تحصیل در رشته‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای است نبود ساختمان مستقل و کارگاه‌های آموزشی کارکرد این مدارس را در توکهور و هشت بندی از اهداف خود دور کرده است.

هنرستان فنی و حرفه‌ای مجهز و مستقل در هشت بندی نیست

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی اظهار داشت: نبود هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مجهز و مستقل در توکهور و هشت بندی باعث بی انگیزگی خانواده‌ها جهت تحصیل فرزندانش شأن در این مدارس شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: به دلیل بحرانی بودن فضاهای آموزشی در منطقه توکهور و هشت بندی طی نامه‌ای به استاندار استان خواستار ورود جدی ایشان در این زمینه شده ایم.

وی گفت: نگاه استاندار استان به حوزه آموزش و پرورش قابل تحسین است ولی انتظار است این نگاه ویژه علاوه بر مرکز استان به سایر نقاط به ویژه مدارس شرق استان از حمله منطقه توکهور و هشت بندی تسری داده شود.

اعتبارات ویژه به حوزه آموزش و پرورش تخصیص یابد

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی گفت: انتظار است در سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به استان بحران کمبود فضای آموزشی در منطقه توکهور و هشت بندی به ویژه فضاهای تخریبی و فرسوده شهر هشت بندی و روستای مجتمع امام از سوی استانداری و وزارت آموزش پرورش اعتبارات ویژه ای برای تخریب و بازسازی آنها اختصاص داده شود و مدارس فاقد فضای مستقل از ساختمان مستقل برخوردار شوند.

وی تصریح، کرد: بسیاری از مدارس منطقه توکهور و هشت بندی با کمبود فضای کلاسی روبرو هستند که اجرای طرح توسعه در این مدارس ضروری است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند در سفر آتی ریاست جمهور به استان با تخصیص منابع مالی لازم تدبیری اساسی برای رفع مشکل بزرگ کمبود فضای آموزشی در توکهور و هشتبندی هدیه سفر به آنها باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی خاطرنشان کرد: منطقه توکهور و هشت بندی در زمینه احداث فضاهای آموزشی و تخریب و بازسازی مدارس فرسوده مورد تبعیض و بی مهری قرار گرفته است و نبود اداره آموزش و پرورش مستقل با هشت هزار نفر جمعیت دانش آموزی بر این مشکلات تاریخی افزوده است و ضروری است وزارت آموزش و پرورش در ارتقای نمایندگی آموزش پرورش منطقه توکهور و هشت بندی به اداره مستقل اقدام عاجل کند.