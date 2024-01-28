نشست نقد آرا دادرسی عادلانه را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا سجودی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران اظهار داشت: بر اساس مأموریتهای سند تحول قضائی و تأکیدات رئیس کل دادگستری کل استان تهران برگزاری جلسات نقد آرا را در دستور کار قرار داد که در سال جاری دو جلسه نقد با مشارکت جامعه حقوقی کشور برگزار شد.
سجودی تصریح کرد: در جلسات نقد، آرایی که در مورد موضوع خاصی صادر میشود و دارای اهمیت ویژهای است مورد نقد قرار میگیرند تا با رویکرد علمی و حقوقی مورد بهرهبرداری قضات، وکلا، دانشجویان و کارآموزان قضائی قرار گیرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران با اشاره به هدف برگزاری جلسات نقد افزود: این گونه جلسات باعث میشود آرایی که از سوی محاکم صادر میشوند در بایگانیها متروک نماند و بسیاری از موضوعات و تراوشات ذهنی قضات به منصه ظهور برسد و مورد نقد و بررسی جامعه حقوقی کشور قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه نشستهای نقد آرا قضائی برای جامعه حقوقی کشور نتایج خوبی دارد و باعث میشود تا وحدت رویهای ایجاد گردد و در نتیجه دادرسی عادلانه تر و اتقان آرا قضائی را شاهد باشیم.
