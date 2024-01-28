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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

همزمان با رویداد برترین‌های دانش بنیان کشاورزی؛

محصولات جدید دانش بنیان حوزه غذا و کشاورزی رونمایی می‌شوند

محصولات جدید دانش بنیان حوزه غذا و کشاورزی رونمایی می‌شوند

رویداد برترین‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی با عنوان «کشاورزی نوآور و بهره ور» به همت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی، ۲۴ بهمن ماه در خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در رویداد برترین‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی قرار است از محصولات جدید دانش بنیان حوزه غذا و کشاورزی رونمایی شود.

بازدید و تبادل نظر مسئولان ارشد با شرکت‌های دانش بنیان، نشست های تعاملی صاحبان صنایع و مسئولین و اطلاع رسانی از ابزارهای حمایتی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی از دانش بنیان های این حوزه از دیگر برنامه های این رویداد است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت https://agrifood.isti.ir/ مراجعه و یا با شماره تلفن ۸۸۶۱۷۴۸۰-۰۲۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 6006903
مهتاب چابوک

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