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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

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«خانه ما»به مردم بلوچ رسید/انتشارفراخوان دومین جشنواره عروسک‌خونه

«خانه ما»به مردم بلوچ رسید/انتشارفراخوان دومین جشنواره عروسک‌خونه

همزمان با پایان فیلمبرداری فصل سیزدهم مستند مسابقه «خانه ما» فراخوان نام‌نویسی برای مردم بلوچ منتشر شد، همچنین فراخوان دومین جشنواره تئاتر عروسکی تلویزیونی «عروسک‌خونه» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرهای زاهدان و چابهار میزبان فصل جدید مسابقه «خانه ما» در فصل چهاردهم خواهند بود. علاقه‌مندان برای شرکت در این مستند مسابقه تا ۱۲ بهمن فرصت دارند تا فرم فراخوان را تکمیل کنند.

این خانواده‌های علاقه‌مند به شرکت در فصل چهاردهم رئالیتی‌شو «خانه ما» می‌توانند با مراجعه به سایت «خانه ما» طبق ضوابط مشخص شده در بخش ثبت نام، فرم حضور در مسابقه را تکمیل کنند.

«خانه ما» یک رئالیتی‌شو خانوادگی است که با محوریت سبک زندگی، خلاقیت در مدیریت هزینه‌ها و ایجاد و حفظ نشاط خانوادگی، با هدف معرفی آداب و رسوم و جذابیت‌های گردشگری شهرهای مختلف ایران تولید و پخش می‌شود.

فصل دوازدهم این مستند مسابقه تلویزیونی، روزهای جمعه هر هفته ساعت ١٣ با حضور سه خانواده بوشهری روی آنتن شبکه سه سیما رفته است. فصل چهاردهم «خانه ما» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که به زودی در استودیو نوبین تولید می‌شود.

انتشار فراخوان دومین جشنواره تئاتر عروسکی تلویزیونی «عروسک‌خونه»

همچنین، جشنواره تئاتر عروسکی تلویزیونی «عروسک‌خونه» با انتشار فراخوان دعوت از گروه‌های نمایشی، برای سال دوم کار خود را آغاز کرده است.

این جشنواره به میزبانی شبکه کودک از هنرمندان آثار نمایشی عروسکی در سراسر کشور دعوت می‌کند تا با داستان‌های کودکانه و در قالب تئاتر عروسکی تلویزیونی در این رویداد ملی شرکت کنند.

علاقه‌مندان شرکت در جشنواره «عروسک‌خونه» می‌توانند به سایت عروسک‌خونه مراجعه کنند. آثار ارسالی پس از بررسی اولیه، برای شرکت در رقابت برنامه تلویزیونی «عروسک‌خونه» دعوت خواهند شد.

کد مطلب 6006922

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    نظرات

    • سمیه نعیمی IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
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      پاسخ
      سلام و درود ممنون از برنامه خوب و عالی خانه ما شرمنده انتقاد من به زمان پخش و باز پخش برنامه هست زمان پخش آخر شب خیلی دیر است و خانواده ها بخاطر مدرسه خواب هستند و در عوض باز پخش هم عصر زمانی که مردم درگیر کار بیرون هستند با تشکر

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