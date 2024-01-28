امضای تفاهم نامه ستاد مبارزه با موادمخدر و فدراسیون کوهنوردی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علیرضا کاظمی در آئین امضای تفاهمنامه همکاری که در محل فدراسیون کوهنوردی برگزار شد، ضمن قدردانی و ابراز خرسندی از فضا و ارتباط ایجاد شده میان حوزه آسیبهای اجتماعی و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، خواستار ارتباطی وسیعتر و عمیقتر با هدف سلامت بیش از پیش جامعه شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با استعانت به آیات قرآن کریم که خداوند در آن میفرمایند: «سلامت جسمی انسان، مقدمه سلامت روحی انسان است»، ابراز داشت: در بسیاری از احکام اسلامی به ورزش و سلامت جسمی انسان تأکید شده و همین نشاندهنده آن است که ورزش در تمامی ابعاد آن، بهترین تضمین سلامت جامعه است، بههمین منظور باید به فعالیتهای ایجابی به دلیل داشتن بالاترین ظرفیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توجه ویژه داشته باشیم.
کاظمی افزود: اثر «توانمندسازی» ورزش با انواع و اقسام مهارتها به دلیل نوع فعالیت ارتباطی و تشکیلاتی و گروهی که در افراد ذیل ساختار ورزشی به صورت ناخودآگاه ایجاد میکند، ناخواسته موجب بالا رفتن اعتماد به نفس، عزت نفس و سلامتی بهشکل توأمان میگردد. به همین دلیل ورزش بهترین ابزار برای دستیابی به تربیت صحیح، سلامت جسمی و روحی است.
وی با اشاره به اینکه «ورزش» ابزاری است که همه برای پر کردن اوقات فراغت دانشآموزان و جوانان روی آن اتفاق نظر دارند و همه گروههای مخاطب در جامعه به آن علاقمند هستند، گفت: ورزش فرصتی استثنایی برای همه ما است. به همین منظور ستاد مبارزه با مواد مخدر توسعه فعالیتهای تشکیلاتی را در ذیل ارتباط با فدراسیونهای ورزشی مختلف از جمله کشتی، وزنهبرداری، کوهنوردی، تیراندازی و ورزشهای روستایی، در دستور کار قرار داده است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اقدام بزرگی تحت عنوان «جام یاریگران زندگی در روستا» در چهار رشته زیر نظر فدراسیون ورزشهای روستایی در حال شکلگیری است که از ظرفیت آن باید به بهترین شکل بهره برد و افزود: کوهنوردی نیز از جمله ورزشهایی است که مخاطب و ظرفیت بسیار بالایی دارد و فدراسیون آن از تمامی امکانات و تجهیزات لازم برخوردار است.
کاظمی نگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر را به ظرفیتهای فدراسیونهای ورزشی در بحث پیشگیری مثبت دانست و گفت: پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه اولویت این ستاد است و تمامی فعالیتها باید در راستای این هدف بهصورت مؤثر پیگیری شود.
وی با ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه و بر افراشته شدن این پرچم در فدراسیون کوهنوردی، ابراز داشت: یکی از دغدغههای جدی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در بحث پیشگیری از مصرف مواد مخدر است و ما در راستای اجرای فرامین ایشان در حوزه آسیبهای اجتماعی در حد توان، بضاعت و ظرفیت با جدیت تلاش میکنیم.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر پیگیری جدی برای عملیاتی کردن این تفاهم مطالبه کرد و از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی خواست تا با تشکیل یک کارگروه اجرایی به تنظیم برنامه عملیاتی، پیشبینی و تخصیص بودجه در همین خصوص بپردازند.
کاظمی در پایان به بهرهمندی از ظرفیتهای تبلیغاتی و رسانهای و ایجاد کانونهای یاریگران زندگی در ۷۰۰ باشگاه زیرمجموعه فدراسیون بهعنوان یکی از محورهای مهم عملیاتی کردن این تفاهم اشاره کرد و افزود: آموزش و توانمندسازی دو جامعه هدف «ورزشهای عمومی» با رویکرد تبلیغی و رسانهای و نیز شبکه اختصاصی «مربیان» بهعنوان اعضای اصلی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
همچنین در این مراسم محمد جمالو، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: با توجه به ظرفیتهای مناسب و تأثیر گذار فدراسیون کوهنوردی باید چند چهره شاخص را به عنوان سفیران زندگی معرفی کنیم چرا که به طور حتم ادبیات پیشگیری از طریق این عزیزان که ارادههای بلندی دارند بسیار راه گشا خواهد بود.
رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با اشاره به اینکه این فدراسیون همواره در فعالیتهای اجتماعی پیشگام و پیشقدم بوده است، ابراز داشت: بسیاری از جوانان کشور در اقدامات همگانی این فدراسیون فعالیت دارند، به همین منظور میتوانند سفیران خوبی برای داشتن جامعهای سالم و سلامت باشند.
رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی حضور این فدراسیون را زیر چتر حمایتی ستاد مبارزه با مواد مخدر مایه مباهات خواند و افزود: خرسندیم که از تجربیات شما در راستای رشد و توسعه نیروی انسانی بهره میبریم. این فدراسیون با بیش از ۱۴۰ هزار نفر زیرمجموعه که سالانه در دورههای آموزشی آن شرکت میکنند، فرصت اشتغالزایی را برای بیش از یک هزار مربی بازآموزی شده فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه این فدراسیون تنها در حوزه ورزش فعالیت نداشته است، بلکه مسئله اشتغال و اقتصاد جامعه کوهنوردی را نیز مد نظر قرار داده، عنوان کرد: این همکاری در جوانب مختلف میتواند به داشتن جامعهای سلامت، پالایش دغدغههای معیشتی و شغلی، فرای بحث پیشگیری و درمان که با بسیاری دیگر از نهادهای دولتی و خصوصی در سطوح مختلف در ارتباط است، کمک کند.
بر اساس این گزارش تهیه محتوای آموزشی لازم برای ارائه در دورههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد در جامعه ورزشی مخاطب فدراسیون، برگزاری رویدادها، جشنوارهها و مسابقات ورزشی با حضور خانوادهها و قهرمانان ورزشی، گفتمانسازی و انتشار پیامهای پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت ورزش پرطرفدار کوهنوردی از طریق برگزاری دورههای آموزشی در فضای مجازی و حقیقی و با استفاده از ظرفیت داوطلبی مربیان، ورزشکاران و قهرمانان و گسترش اقدامات تبلیغاتی و پیشگیرانه با رویکرد ایجابی با استفاده از ظرفیت ورزش کوهنوردی و قهرمانان ورزشی این رشته و جامعه مخاطب از اهم مفاد این تفاهم نامه میباشد.
گفتنی است؛ در مراسم تفاهمنامه همکاری میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، فرزین رحیم نظری مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد، دکتر مجید قربانی مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی، حمید خواجهنژاد مشاور دبیر کل و مدیرکل روابط عمومی، داوود میرزایی مقدم رئیس اداره فرهنگی و پیشگیری در محیطهای کار و نیز دبیر و اعضای فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی حضور داشتند.
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