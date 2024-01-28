به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نوروزی معاون وزیر و رئیس این سازمان در نشست وبیناری با امانگلی بردالی معاون وزیر کشاورزی قزاقستان با یادآوری بر امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین دو کشور در زمینه همکاری‌های دامپزشکی، بر اهمیت صادرات و واردات فرآورده‌های لبنی در قالب این تفاهم‌نامه و لزوم اجرای مفاد آن تاکید کرد.‌

در این راستا همتای قزاقستانی بر لزوم تسهیل و تسریع در صادرات آن به قزاقستان پیشنهاد کرد تا با تبادل اطلاعات بین کارشناسان دو کشور، زمینه صادرات محصولات لبنی و واردات گوشت تسهیل شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با توجه به تمایل طرفین و اهمیت این همکاری بین دو کشور خواستار همکاری‌های هرچه بیشتر در حوزه دامپزشکی با رویکرد حذف موانع رونق مبادلات تجاری ایران و قزاقستان به ویژه در حوزه فرآورده‌های لبنی شد.