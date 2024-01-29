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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

راه‌اندازی مرکز مشترک تحقیقات تغییرات اقلیمی بین ایران و چین

راه‌اندازی مرکز مشترک تحقیقات تغییرات اقلیمی بین ایران و چین

رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از تفاهم همکاری با چین برای راه‌اندازی یک مرکز مشترک تحقیقاتی در زمینه مدیریت مناطق بیابانی و تغییرات اقلیمی با استفاده از روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطااله ابراهیمی، رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور گفت: در ابتدا سال توافقات اولیه برای راه‌اندازی مرکز مشترک تحقیقاتی در قالب تفاهم‌نامه با هدف تبادل دانش و تجربیات میان دو کشور ایران و چین در زمینه آبخیزداری و آب‌خوان‌داری انجام شد. احتمالاً استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان به عنوان پایلوت‌های اولیه در قالب این همکاری مشترک باشند.

وی افزود: در این پایلوت‌ها به دنبال الگوهای جدید برای تثبیت ریزگردها، پخش سیلاب‌ها و شوری‌زدایی با استفاده از ظرفیت‌های محلی هستیم.

رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ادامه داد: در قالب این تفاهم‌نامه همکاری قرار شد چینی‌ها علاوه بر انتقال تجربیات، حمایت‌های فنی از این پایلوت‌ها داشته باشند زیرا چین تجربه خوبی در زمینه روش‌های مشارکتی برای مدیریت حوزه‌های آبخیز دارد.

کد مطلب 6008250

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