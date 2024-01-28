مصطفی آمون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح لشکر فرشته‌ها در استان اردبیل از پنج خانواده قرآنی که توسط کانون‌های تخصصی خواهران شناسایی شده بودند، تجلیل شد.

وی افزود: در راستای این طرح از «اکرم هژبری» مادر «علیرضا رحمانی» قاری برتر قرآنی قرائت تحقیق و ترتیل، «اعظم نوروزی» مادر «مونا کریم نژاد» حافظ کل و دارای رتبه استانی، «فاطمه حبیب زاده» حافظ ۲۰ جز و مقام اول ۲۰ جز استانی، «سمیه قلیزاده» (مادر) حافظ کل و مربی قرآن و «پریسا ثروتی» حافظ بیست جز و دارای مقام استانی و مربی قرآن کریم تجلیل و تکریم شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل تصریح کرد: همزمان با اجرای طرح مسجد پایگاه قرآنی در سطح کانون‌های مساجد، طرح ویژه لشکر فرشته‌ها به همت کانون‌های تخصصی خواهران نیز با هدف شناسایی و تکریم خانواده‌های قرآنی اجرا می‌شود.

آمون یادآور شد: این طرح برای اولین بار برای تقدیر و تکریم از زحمات مادران خانواده که تلاش کرده‌اند فرزندان قرآنی تربیت کنند، اجرا می‌شود و از زحمات چندین ساله آن‌ها تجلیل خواهد شد.