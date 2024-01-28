به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز جلسهای با حضور محمود خسروی وفا رئیس و سید مناف هاشمی دبیر کمیته ملی المپیک با علیرضا دبیر رئیس، ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون محسن کاوه و حسن رنگرز سرمربیان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان در مورد برنامههای کشتی برای حضور در رقابتهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ برگزار شد. در این جلسه تمام موضوعات مربوط به اردوها، اعزامها، بدنسازی تیمهای ملی کشتی بحث و تبادل نظر شد.
دبیر در این جلسه با تشکر از کمیته ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک در عین حال که کار نظارتی را برعهده دارد، کار حمایتی را نیز انجام میدهد. برای بهبود روند کارها و اشتراک نظرات، جلسات هفتگی با تشکیل یک کارگروه متشکل از سرمربیان تیمهای ملی، سرپرست انستیتو و کارشناسان کمیته ملی المپیک برگزار شود.
محمود خسروی وفا نیز با بیان اینکه تمام قد از کشتی حمایت میکنیم، اظهار داشت: نظرات کارشناسی در مورد برنامههای کشتی میتواند به جهت حل مسائل موجود راهگشا باشد.
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