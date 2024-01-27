اعزام مهمدی به گزینشی المپیک/ شانس بخشیده شدن گرایی به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره از ۱۷ بهمن به میزبانی آنتالیای ترکیه برگزار می‌شود. تیم ملی کشتی فرنگی در دو وزن ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم موفق به کسب سهمیه نشده بنابراین براساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی، کشتی‌گیران این دو وزن به مسابقات مختلف اعزام خواهند شد.

در مسابقات قهرمانی کشور که اولین چرخه انتخابی تیم ملی هم محسوب می‌شد، امیر عبدی در وزن ۷ کیلوگرم روی سکوی نخست این مسابقات قرار گرفت و با تصمیم کادرفنی به مسابقات رنکینگ‌دار زاگرب کرواسی اعزام شد. عبدی در آن مسابقات دور از انتظار ظاهر شد و نتوانست رضایت کادر فنی را جلب کند. حالا قرار است او با تصمیم کادرفنی به جام وهبی امره اعزام شود تا دوباره عملکرد او زیر ذره‌بین اعضای کادرفنی قرار گیرد.

در این وزن همچنین امین کاویانی‌نژاد به عنوان مدال‌آور بازی‌های آسیایی به همراه علی اسکو که در مسابقات قهرمانی کشور روی سکوی دومی قرار گرفت به این مسابقات اعزام خواهند شد. همچنین در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدرضا مختاری به عنوان نفر سوم قهرمانی کشور به ترکیه اعزام خواهد شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی با وجود تغییر وزن در مسابقات قهرمانی کشور در جایگاه نخست قرار گرفت، او همچنین در مسابقات رنکینگ‌دار زاگرب به نشان نقره رسید. با توجه به عملکرد خوب مهمدی او قرار است به مسابقات گزینشی المپیک اعزام شود.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات پیش رو از ۱۰ بهمن ماه آغاز خواهد شد و همچنان محمدعلی گرایی کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم غایب است، او در مسابقات جهانی در جریان کشتی برادرش (محمدرضا) با پرتاب بطری به تشک کشتی و وقت خریدن برای او از سوی اتحادیه جهانی یک سال تعلیق شد و همین موضوع باعث شد تا او المپیک را از دست بدهد. البته پس از این اتفاق فدراسیون کشتی دفاعیه خود از عضو تیم ملی کشتی فرنگی در این رقابت‌ها را به اتحادیه جهانی (UWW) ارسال کرده و باید منتظر بمانیم کمیته انضباطی چه تصمیمی در مورد این کشتی‌گیر ایرانی خواهد گرفت.

البته به نقل از یک منبع آگاه در فدراسیون کشتی به نظر می‌رسد محرومیت گرایی قطعی است و آن‌ها دفاعیه او را نپذیرفتند. البته این موضوع هنوز به صورت رسمی به فدراسیون کشتی اعلام نشده اما اگر تا پایان امسال اتفاقی رخ ندهد عملاً کادرفنی روی محمدعلی گرایی هم حساب باز نخواهد کرد.