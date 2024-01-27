عظیمی تنها فینالیست تیم ملی کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم امروزبرگزار شد که نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است: در وزن ۷۴ کیلوگرم، عادل پناهیان در کشتی اول با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب ماگومد دیبیرگادجیف شد و با توجه به شکست این کشتی گیر از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، علی سوادکوهی پس ازاستراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل آکایف از روسیه ۵ بر ۴ شکست خورد و با توجه عدم فینالیست شدن این کشتی گیر سوادکوهی از دوررقابت ها کنار رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در دور مقدماتی با نتیجه ۷ بر ۴ آرسن علی موسالالیف را شکست داد. وی در دور دوم ۴ بر صفر بر گادژیماگومد ناژمودینوف غلبه کرد و راهی یک چهارم نهایی شد. عظیمی در این مرحله ۸ بر ۶ عظمت زاکویف را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۹ بر صفر شمیل امام گادجیالیف را مغلوب کرد و به فینال رسید. عظیمی در فینال برای کسب مدال طلا باید با ماگومد کوربانوف رقابت کند. مهدی حاجیلوئیان دیگر نماینده ایران در این وزن در دور نخست به مصاف مالاچدبیروف ازروسیه رفت و ۷ بر ۲ شکست خورد و با توجه به شکست حریفش از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، ابوالفضل بابالو در دور نخست ۱۱ بر صفر از سد پاولوچنکواز بلاروس گذشت اما در دور دوم مقابل کوتسیف با نتیجه ۹ بر ۶ شکست خورد و باتوجه به شکست حریفش در نیمه نهایی، بابالو نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت. آرین سجادی دیگر نماینده کشورمان نیز در این وزندر دور نخست مقابل کوتسیف از روسیه با نتیجه ۱۳ بر صفر شکست خورد و حذفشد.

همچنین در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی خرمدل در گروه بازنده‌ها پس از یک پیروزی، در کشتی بعد مقابل نماینده روسیه شکست خورد و حذف شد.

*کامران غلامی