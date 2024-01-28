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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۹

آژیر خطر در کریات شمونا به صدا درآمد/ شلیک چهار موشک+فیلم

آژیر خطر در کریات شمونا به صدا درآمد/ شلیک چهار موشک+فیلم

منابع رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی و اصابت چند موشک به آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر درکریات شمونه و اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شنیده شدن صدای انفجارهایی درکریات شمونه اشاره کردند.

برخی منابع به شلیک چهار موشک به شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

دقایقی قبل نیزاداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان بیان کرده بود: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۲:۳۳ به وقت محلی روز یکشنبه ۲۸ ژانویه، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق مرکز برکه ریشا با سلاح موشکی هدف قرار داده و ضربه‌های مهلکی به آن وارد کردند.

کد مطلب 6007124

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
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      ایول حزب‌الله! ✌💛

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