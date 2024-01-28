حمله موشکی جدید حزب الله به برکه ریشا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در برکه ریشا با موشک هدف قرار گرفته است.

اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان بیان کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۲:۳۳ به وقت محلی روز یکشنبه ۲۸ ژانویه، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق مرکز برکه ریشا با سلاح موشکی هدف قرار داده و ضربه های مهلکی به آن وارد کردند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله رژیم صهیونیستی به یک منطقه در حدفاصل الجبین و یارین خبر داد.

از سوی دیگر منابع لبنانی به حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به یک منطقه حدفاصل الجبین و طیرحرفا اشاره کردند.