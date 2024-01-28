به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی از عملیات‌های جدید خود علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی خبر داد.

حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت مقاوم فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در ساعت ۳:۳۰ عصر امروز یکشنبه، با موشک برکان نظامیان دشمن اسرائیلی را در اطراف پادگان «هونین» هدف قرار دادند و به آنان آسیب قطعی وارد کردند.

همچنین حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که ساعت ۲:۵۰ عصر امروز یکشنبه به وقت محلی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در موضع «تل شعر» با موشک هدف قرار داده و به صورت مستقیم به آن‌ها آسیب وارد کرده است.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که آژیر هشدار در منطقه اشغالی «عرب العرامشه» در الجلیل علیا نزدیک مرز اراضی اشغالی با لبنان به صدا در آمده است.

رسانه‌های عبری زبان نیز گزارش دادند که الجلیل غربی طی یک حمله موشکی سنگین هدف گرفته شده است.

از سوی دیگر خبرنگار المنار گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «یارین» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده است.

همچنین خانه‌ای مسکونی در شهرک «مروحین جنوبی» پس از هدف قرارگرفتن با ۲ بمب فسفوری ارتش رژیم صهیوینستی آتش گرفت.

همچنین جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های «مروحین»، «عیتا الشعب»، «الضهیره» و «مارون الراس» و همچنین منطقه «جبل بلاط» را بمباران کردند.