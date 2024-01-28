پروژه های قابل افتتاح دهه فجر خمین رتبه نخست را در مرکزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کمانکش بعداز ظهر یکشنبه در نشست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خمین، با تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی ها در هر روز از دهه فجر، پروژه‌هایی با حضور مدیران استانی بهره برداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان خمین رتبه نخست به لحاظ کیفیت، کمیت و اشتغال زایی را در سطح استان مرکزی دارد، افزود: روز ۱۲ بهمن همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور، نشست شورای اداری، افتتاح تعدادی از پروژه‌ها، نشست تخصصی با حضور آیت الله اراکی و برنامه مردمی در مسجد جامع خمین برگزار می‌شود.

فرماندار خمین تاکید کرد: برنامه‌های دهه فجر در این شهرستان با محوریت دعوت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۱۱ اسفندماه برگزار شوند.

کمانکش، اعلام و اطلاع رسانی اقدامات دولت سیزدهم و دعوت مستقیم و غیرمستقیم مردم برای حضور در انتخابات را راهبردهای برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر در خمین عنوان کرد.

وی با اشاره به تقارن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با انتخابات پیش رو دهه موجب دهه فجر امسال را متفاوت دانست.

فرماندار خمین یادآور شد: دشمن در اغتشاشات سال گذشته با محوریت جنبش زن، زندگی و آزادی به دنبال چرخش فرهنگی بود اما شرایط به نفع جبهه نظام اسلامی شد.

فرماندار خمین با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی افزود: جبهه استکباری از تمام توان و امکانات خود برای تشکیل یک جبهه کوچک اما در سطح گستره جهانی استفاده می‌کند.

کمانکش گفت: رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از ارتش چهارم جهان امروز در غزه زمین گیر شده است.

وی اضافه کرد: دشمن برای انتخابات ۱۱ اسفند و حضور اندک مردم در پای صندوق‌های رأی برنامه ریزی کرده است.

فرماندار مقاومت را اولویت شعارهای دولت سیزدهم بیان کرد و افزود: نتیجه گفتمان مذاکره با خزانه خالی، گرانی پروژه‌های راکد مشخص شد و امروز نتیجه گفتمان مقاومت با دستاوردهای دولت آشکار شده است.

وی بیان کرد: دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن گفتمان مقاومت تلاش می‌کند و دستگاه‌های اجرایی باید فعال سازی و تقویت روابط عمومی‌ها را به منظور اطلاع رسانی مجموعه اقدامات دو سال اخیر دولت در دستور کار قرار دهند.

پیشرفت روستاها پس از پیروزی انقلاب چشمگیر است

مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نیز در این ستاد گفت: بیت تاریخی امام راحل آماده برگزاری برنامه‌های گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب توسط دستگاه‌های اجرایی است.

حجت الاسلام سید جواد رضوی افزود: روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت بسیاری داشتند و دستاوردهای انقلاب اسلامی در این مناطق برای نسل جوان بیان شود.

افتتاح ۲۴۲ طرح عمرانی در خمین

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار خمین نیز گفت: از دهه فجر برای اطلاع رسانی اقدامات دولت استفاده شود چراکه دشمن به دنبال کمرنگ نشان دادن اقدامات نظام است.

وحید براتی زاده ادامه داد: ۲۶۱ طرح عمرانی همزمان با دهه فجر در خمین افتتاح و کلنگ زنی می‌شود که ۲۴۲ طرح افتتاحی و عملیات اجرایی ۱۹ طرح نیز آغاز می‌شود.