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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۵

استاندار قزوین:

سرزمین ربات‌ها ظرفیت تبدیل شدن به جاذبه گردشگری قزوین را دارد

سرزمین ربات‌ها ظرفیت تبدیل شدن به جاذبه گردشگری قزوین را دارد

قزوین- استاندار قزوین گفت: توجه و رسیدگی بیشتر به سرزمین ربات‌ها می‌تواند این فضا را به یکی از جاذبه‌های گردشگری قزوین تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مجموعه علمی و گردشگری سرزمین ربات‌ها اظهار داشت: قزوین در حوزه دانش بنیان و گردشگری جزو استان‌های با ظرفیت است و به دلیل استقرار دانشگاه‌ها و حضور اهالی علم و هنر، در سطح کشور حرف برای گفتن دارد.

وی افزود: مجموعه علمی و گردشگری سرزمین ربات‌ها ترکیبی بین دانش و مرکز تفریحی و گردشگری است که با همت دانشمندان بومی و حمایت شهرداری ایجاد شده و می‌تواند برای تفریح و آموزش استفاده شود.

اعلایی گفت: توجه و رسیدگی بیشتر به این مجموعه می‌تواند این فضا را به یکی از جاذبه‌های گردشگری قزوین تبدیل نماید و منجر به پذیرش هرچه بیشتر گردشگران، دانش آموزان و دانشجویان شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: به هر میزان که ارتباط دانشگاه با مجموعه‌های کاربردی و صنعتی بیشتر شود منجر به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، افزایش اشتغال و توسعه دانش می‌شود و استان باید به عنوان یک استان دانشگاهی و دانش‌محور در این زمینه اقدامات جدی تری انجام دهد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: اینکه طراحی و ساخت تجهیزات توسط دانشمندان خود استان انجام می‌شود، بی نظیر است ولی باید بخش اقتصادی و بخش علمی این مجموعه تفکیک شود و از این فضا استفاده اقتصادی بیشتری برد.

وی افزود: ربات‌ها به ویژه ربات رستم که در این مجموعه حضور دارد باید تبدیل به یکی از نمادهای معرفی قزوین شود.

کد مطلب 6007295

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