به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مجموعه علمی و گردشگری سرزمین رباتها اظهار داشت: قزوین در حوزه دانش بنیان و گردشگری جزو استانهای با ظرفیت است و به دلیل استقرار دانشگاهها و حضور اهالی علم و هنر، در سطح کشور حرف برای گفتن دارد.
وی افزود: مجموعه علمی و گردشگری سرزمین رباتها ترکیبی بین دانش و مرکز تفریحی و گردشگری است که با همت دانشمندان بومی و حمایت شهرداری ایجاد شده و میتواند برای تفریح و آموزش استفاده شود.
اعلایی گفت: توجه و رسیدگی بیشتر به این مجموعه میتواند این فضا را به یکی از جاذبههای گردشگری قزوین تبدیل نماید و منجر به پذیرش هرچه بیشتر گردشگران، دانش آموزان و دانشجویان شود.
استاندار قزوین اضافه کرد: به هر میزان که ارتباط دانشگاه با مجموعههای کاربردی و صنعتی بیشتر شود منجر به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، افزایش اشتغال و توسعه دانش میشود و استان باید به عنوان یک استان دانشگاهی و دانشمحور در این زمینه اقدامات جدی تری انجام دهد.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: اینکه طراحی و ساخت تجهیزات توسط دانشمندان خود استان انجام میشود، بی نظیر است ولی باید بخش اقتصادی و بخش علمی این مجموعه تفکیک شود و از این فضا استفاده اقتصادی بیشتری برد.
وی افزود: رباتها به ویژه ربات رستم که در این مجموعه حضور دارد باید تبدیل به یکی از نمادهای معرفی قزوین شود.
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