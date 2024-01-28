واکنش «بایدن» به هلاکت نظامیان آمریکایی در حمله پهپادی در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا امروز یکشنبه هلاکت نظامیان آمریکایی در اردن بر اثر حمله پهپادی را تایید کرد.

رییس جمهور آمریکا بدون ارایه هرگونه سند و مدرکی در این خصوص ادعا کرد: حمله به نیروهای ما که منجر به کشته شدن ۳ نظامی شد، توسط گروه های تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می کنند، انجام شد!

در بیانیه بایدن در این خصوص ادعا شده است: در حمله پهپادی به نیروهای ما در شمال شرقی اردن نزدیک مرز سوریه، ۳ نظامی آمریکایی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. همه مسببین این حمله را در زمان مناسب و به شیوه ای که ما انتخاب می کنیم، پاسخگو خواهیم کرد. در حال جمع‌ آوری اطلاعات درباره این حمله هستیم و می‌ دانیم که این حمله توسط گروه‌ های افراطی مورد حمایت ایران صورت گرفته است!

بیانیه «جو بایدن» اضافه کرد: قلب آمریکا با کشته شدن ۳ نظامی -در حمله به نیروهای مان- در شمال شرق اردن سنگین و آکنده از غم شده است.

وی در این بیانیه خاطرنشان کرد: ما تعهد خود را نسبت به خانواده‌ های قربانیان و مبارزه با تروریسم حفظ خواهیم کرد.