مقاومت عراق مسوولیت حمله به نیروهای آمریکایی را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای مسوولیت حمله به نیروهای آمریکایی در اردن را برعهده گرفت.

در این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق گفته است: «ما مسوولیت خود را در قبال حمله‌ای که نیروهای آمریکایی را در اردن هدف قرار داد اعلام می‌کنیم.»

یک مقام مقاومت اسلامی عراق هم اعلام کرده است که اگر آمریکا به حمایت از اسراییل ادامه دهد، این حملات تشدید خواهد شد.

به گفته این مقام مقاومت اسلامی عراق، تمام منافع آمریکا در منطقه اهداف مشروع است.

مقاومت اسلامی عراق همچنین افزوده است در ۱۰۰ روز گذشته ۱۷۸ حمله با پهپاد و موشک در عراق، سوریه و سرزمین‌های اشغالی انجام دادیم.

ساعاتی پیش نیز یک مقام آمریکایی تایید کرد که تلفات نیروهای آمریکایی در نتیجه حمله در اردن به حدود ۳۰ نفر رسید.

همچنین شبکه تلویزیونی سی ان ان هم اکنون با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته شدند.

به گزارش این رسانه، در این حادثه ۲۵ نظامی این کشور نیز زخمی شده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته می‌شوند.

حادثه در «برج ۲۲» در اردن نزدیک مرز با سوریه رخ داده است.

این در حالیست که سی ان ان پیشتر تعداد نظامیان زخمی آمریکا را ۲۴ نفر اعلام کرده بود.

کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بایدن» صبح یکشنبه (به وقت محلی) در جریان حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی در اردن قرار گرفت.

«جو بایدن» رییس جمهور آمریکا ساعاتی پیش، هلاکت نظامیان آمریکایی در اردن بر اثر حمله پهپادی را تأیید کرد.

رییس جمهور آمریکا بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی در این خصوص ادعا کرد: حمله به نیروهای ما که منجر به کشته شدن ۳ نظامی شد، توسط گروه‌های تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می‌کنند، انجام شد!

در بیانیه بایدن در این خصوص ادعا شده است: در حمله پهپادی به نیروهای ما در شمال شرقی اردن نزدیک مرز سوریه، ۳ نظامی آمریکایی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. همه مسببین این حمله را در زمان مناسب و به شیوه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم، پاسخگو خواهیم کرد. در حال جمع آوری اطلاعات درباره این حمله هستیم و می دانیم که این حمله توسط گروه های افراطی مورد حمایت ایران صورت گرفته است!

بیانیه «جو بایدن» اضافه کرد: قلب آمریکا با کشته شدن ۳ نظامی -در حمله به نیروهای مان- در شمال شرق اردن سنگین و آکنده از غم شده است.

وی در این بیانیه خاطرنشان کرد: ما تعهد خود را نسبت به خانواده‌های قربانیان و مبارزه با تروریسم حفظ خواهیم کرد.