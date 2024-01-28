به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یکی دیگر از پایگاه‌های نظامیان اشغالگر آمریکایی در منطقه مورد حمله قرار گرفته است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در کنار سد «حیاک» در روستای «خربه عدنان» واقع در حومه مالکیه واقع در شمال شرق حسکه هدف گرفته شده است.

بنا بر اخبار واصله حمله به پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در کنار سد «حیاک» در روستای «خربه عدنان» با استفاده از پهپاد به انجام رسیده است.

این در حالی است که کمی پیش‌تر نیز پایگاه نظامی «عین الاسد» محل استقرار نظامیان ارتش آمریکا در غرب عراق بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. خبرنگار المیادین گزارش داد که پایگاه آمریکایی «عین الاسد» در غرب عراق با پهپاد هدف گرفته شده است.

گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حمله‌های خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاه‌های واشنگتن در منطقه، به دلیل دست‌داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.