به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محسنی بندپی، یکی از مهم‌ترین مصوبات بودجه ۱۴۰۳ در حوزه سلامت را پرداخت فوق العاده خاص کارکنان نظام سلامت دانست که در ارتقای کیفیت خدمات بخش سلامت نقش مؤثری دارد.

وی گفت: امیدواریم مجموعه مصوبات مجلس در حوزه سلامت باعث شود که مردم خدمات بهتر و باکیفیت تری را دریافت کنند هر چند برای ارتقای کیفی خدمات، نیازمند اجرای هر چه سریع‌تر پزشک خانواده و نظام ارجاع هستیم.

محسنی بندپی، با اشاره به مهم‌ترین مصوبات بودجه ۱۴۰۳ در حوزه سلامت، گفت: معتقدم که تحقق ۶۵ درصد از اهداف هر سازمانی منوط به تلاش‌ها و زحمات نیروی انسانی آن سازمان است و امیدواریم با این تغییر محسوسی که در دریافتی کارکنان حوزه سلامت اتفاق می‌افتد بتوان رضایتمندی بیماران را افزایش داد.

وی با اشاره به اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای واردات آمبولانس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، افزود: وقتی حادثه‌ای برای فردی اتفاق می‌افتد مدت زمانی که این فرد به نخستین مراکز درمانی منتقل می‌شود حیاتی خواهد بود و خرید آمبولانس در این رابطه امری مهم است.

محسنی‌بندپی با یادآوری اینکه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که به طور قطع دولت بخش قابل توجهی از آن را برای تأمین دارو اختصاص خواهد داد، گفت: بر اساس دیگر مصوبه مجلس در حوزه سلامت حدود ۷۵ همت برای تأمین منابع ریالی مورد نیاز وزارت بهداشت در بخش دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شد و اگر چه این مبلغ فاصله قابل توجهی با عدد پیش بینی شده توسط دولت دارد اما امیدواریم مجموعه مصوبات مجلس در حوزه سلامت باعث شود، مردم خدمات بهتر و باکیفیت تری را دریافت کنند؛ هر چند برای ارتقای کیفی خدمات، نیازمند اجرای هر چه سریع‌تر پزشک خانواده و نظام ارجاع هستیم.