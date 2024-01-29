افزایش تأیید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ابراهیمی شامگاه یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: توسط شورای نگهبان، ۲۴ نفر جدید به فهرست تأیید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه این استان اضافه شدند.

وی ادامه داد: براساس آمار، شش نفر از حوزه انتخابیه زابل، دو نفر از حوزه انتخابیه ایرانشهر، دو نفر از حوزه انتخابیه خاش، سه نفر از حوزه انتخابیه زاهدان، دو نفر از حوزه انتخابیه سراوان و نه نفر از حوزه انتخابیه چابهار تأیید صلاحیت شدند.

وی تصریح کرد: اسامی این افراد جدید تأیید صلاحیت شده روز گذشته از سوی شورای نگهبان به ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان و فرمانداری‌های این استان اعلام شد.

دبیر ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تأیید صلاحیت شدگان نهایی از سوی شورای نگهبان ۱۹ بهمن اعلام می‌شود، ادامه داد: بقیه افراد که صلاحیتشان تأیید نشده، می‌توانند تا این تاریخ امیدوار باشند که اسامی آنها به فهرست تأیید شدگان اضافه شود.

وی گفت: شمار تأیید صلاحیت شدگان مجلس دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شش حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان در حال حاضر به ۲۳۹ نفر رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: برای انتخابات اسفندماه پیش رو، تعداد هزار و ۸۶۱ محل اخذ رأی در سیستان و بلوچستان پیش بینی شده که ۹۰۱ شعبه ثابت و ۹۶۰ شعبه سیار هستند که ایرانشهر با ۵۰۲ و خاش با ۲۰۷ شعبه به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

ابراهیمی اضافه کرد: شش کانال تلویزیونی ویژه انتخابات در شبکه استانی هامون، با هدف تببین برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی برای حوزه‌های انتخابیه زابل، زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار راه‌اندازی شده و نامزدهای انتخابات از فرصت راه‌اندازی این کانال‌ها می‌توانند در راستای معرفی و برنامه‌های خود به شهروندان استفاده کنند.