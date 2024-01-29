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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۱۲

مدیر آموزش و پرورش رامسر:

۱۳ هزار دانش آموز در رامسر تحصیل می کنند

۱۳ هزار دانش آموز در رامسر تحصیل می کنند

رامسر- مدیر آموزش و پرورش رامسر گفت: ۱۳ هزار دانش آموز در ۱۰۱ مدرسه در شهرستان مشغول تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حسینعلی ثانی یکشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان رامسر با بیان اینکه، آموزش و پرورش شهرستان رامسر از مهد کودک تا دیپلم را در بر گرفته است، گفت: آموزش و پرورش شهرستان رامسر با ۱۳ هزار و ۲۰۰ دانش آموز و نوآموز، ۷۳۰ همکار و ۱۰۱ واحد آموزشی مشغول به فعالیت است.

وی افزود: شورای آموزش و پرورش شهرستان رامسر موفق به کسب رتبه برتر در استان مازندران شد و در سال تحصیلی جاری رتبه اول پروژه مهر را کسب کرد.

ثانی تصریح کرد: پروژه مهر شامل، سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی برای اول مهر است و تمام کلاس‌ها در هفته اول دارای معلم بودند که آموزش و پرورش توانست همه کلاس‌ها را با ظرفیت‌ها موجود در شهرستان پر کرده و برای آمادگی برای اول مهر تلاش شد. فضای فیزیکی و تجهیزات به صورت عدالت محور در اختیار همه مدارس قرار گرفت

وی افزود: آموزش و پرورش عدالت آموزشی را در عرصه شهرستان ایجاد کرده و در مدارس با افتخار در خدمت دانش آموزان است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر با اظهار اینکه؛ در ثبت نام دانش آموزان ۱۰۰ درصد پوشش دادیم، تصریح کرد: برای تهیه کتب درسی از طریق استان وارد عمل شدم و کتاب‌های دانش آموزان را درهمان هفته اول مهر در اختیار دانش آموزان قرار دادیم و برنامه ریزی درسی را آخر شهریور باهمت همه مدیران تنظیم شد

وی خاطر نشان کرد: تلاش شد که اعتماد و اطمینان اولیا را به آموزش و پرورش شهرستان بیشتر کنیم و در این راه تیم آموزش و پرورش شهرستان کاملاً هماهنگ بود

ثانی افزود: همه مسئولین درتیم آموزش و پرورش هستند و تعامل ویژه ای دارند و تلاش کردیم از همه ظرفیت و فرصت های موجود شهرستان استفاده کرده و از جناح بندی دور شدیم تا در تعلیم وتربیت موفق عمل کنیم.

کد مطلب 6007535

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