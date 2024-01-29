۱۳ هزار دانش آموز در رامسر تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حسینعلی ثانی یکشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان رامسر با بیان اینکه، آموزش و پرورش شهرستان رامسر از مهد کودک تا دیپلم را در بر گرفته است، گفت: آموزش و پرورش شهرستان رامسر با ۱۳ هزار و ۲۰۰ دانش آموز و نوآموز، ۷۳۰ همکار و ۱۰۱ واحد آموزشی مشغول به فعالیت است.

وی افزود: شورای آموزش و پرورش شهرستان رامسر موفق به کسب رتبه برتر در استان مازندران شد و در سال تحصیلی جاری رتبه اول پروژه مهر را کسب کرد.

ثانی تصریح کرد: پروژه مهر شامل، سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی برای اول مهر است و تمام کلاس‌ها در هفته اول دارای معلم بودند که آموزش و پرورش توانست همه کلاس‌ها را با ظرفیت‌ها موجود در شهرستان پر کرده و برای آمادگی برای اول مهر تلاش شد. فضای فیزیکی و تجهیزات به صورت عدالت محور در اختیار همه مدارس قرار گرفت

وی افزود: آموزش و پرورش عدالت آموزشی را در عرصه شهرستان ایجاد کرده و در مدارس با افتخار در خدمت دانش آموزان است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر با اظهار اینکه؛ در ثبت نام دانش آموزان ۱۰۰ درصد پوشش دادیم، تصریح کرد: برای تهیه کتب درسی از طریق استان وارد عمل شدم و کتاب‌های دانش آموزان را درهمان هفته اول مهر در اختیار دانش آموزان قرار دادیم و برنامه ریزی درسی را آخر شهریور باهمت همه مدیران تنظیم شد

وی خاطر نشان کرد: تلاش شد که اعتماد و اطمینان اولیا را به آموزش و پرورش شهرستان بیشتر کنیم و در این راه تیم آموزش و پرورش شهرستان کاملاً هماهنگ بود

ثانی افزود: همه مسئولین درتیم آموزش و پرورش هستند و تعامل ویژه ای دارند و تلاش کردیم از همه ظرفیت و فرصت های موجود شهرستان استفاده کرده و از جناح بندی دور شدیم تا در تعلیم وتربیت موفق عمل کنیم.