تل آویو موشکباران شد+فیلم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مسکونی نوار غزه و یورش‌های نظامیان متجاوز به بخش‌های مختلف کرانه باختری طی بامداد و صبح امروز ادامه داشته است.

حمله های جدید حزب الله

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌های اعلام کرد که به ۲ موضع دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی حمله کرده است.

حزب‌الله بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۵۵ عصر دوشنبه، تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در موضع السماقه را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

علاوه بر این حزب‌الله لبنان تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۵:۱۰ عصر دوشنبه، پادگان برانیت را با ۲ موشک «فلق» هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

خبرنگار الجزیره نیز از شلیک ۵ موشک از جنوب لبنان به سوی یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی اصبع الجلیل خبر داد.

تل آویو موشکباران شد

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) از حمله موشکی به اراضی اشغالی خبر داد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که این حمله از جنوب نوار غزه به سوی اراضی اشغالی انجام شده است. آژیر هشدار در بسیاری از منطقه‌های مهم در مرکز اراضی اشغالی به صدا درآمده است. همچنین صدای انفجارهای شدیدی در تل‌آویو به گوش می‌رسد.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نزدیک به ۱۵ موشک از غزه به سوی تل‌آویو شلیک شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که دست‌کم ۱۲ موشک توسط سامانه‌های پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی رهگیری شده است.

حمله موشکی مقاومت فلسطین به تل‌آویو در حالی به انجام می‌رسد که در صد و پانزدهمین روز از حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به سر می‌بریم و این موضوع نشانگر آن است که رژیم صهیونیستی با اقدامات خود نتوانسته مانع از حمله‌های موشکی مقاومت به اراضی اشغالی شود.

ارتکاب ۱۴ جنایت و کشتار در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ جنایت و کشتار را در غزه مرتکب شده است.

القدره تاکید کرد که جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته به شهادت ۲۱۵ فلسطینی و زخمی‌شدن ۳۰۰ فلسطینی دیگر انجامیده است.

همچنین سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش شمار کلی شهیدان حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به ۲۶ هزار و ۶۳۷ نفر خبر داد.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که در نتیجه حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در شهرک «تفاح» واقع در شرق شهر غزه ۲۵ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی شهر رفح در جنوب نوار غزه را با بمب‌های فسفری مورد هجوم قرار داد. همزمان با درگیری میان مبارزان مقاومت فلسطین و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی نیز برخی منطقه‌های شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار داده شد.

سرایا القدس مواضع اشغالگران را درهم کوبید

گردان‌های قدس اعلام کرد که گروهی از تک‌تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی را در داخل خانه‌ای در محله أمل در شهر خان یونس با موشک هدایت شونده هدف قرار داده است.

همچنین سرایا القدس اعلام کرد که حمله سنگین خمپاره‌ای به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در غرب خان یونس در جنوب غزه انجام داده است.

مقاومت لبنان اصبع الجلیل را هدف حمله موشکی قرار داد

منابع لبنانی از حمله جدید موشکی از جنوب لبنان به سمت اصبع الجلیل خبر دادند. این منابع اعلام کردند که چند موشک از جنوب لبنان به اصبع الجلیل شلیک شده است.

همچنین رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک دو موشک از جنوب لبنان به منطقه واقع میان مرگلیوت و کریات شمونه خبر دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز از حمله های رژیم صهیونیستی به شهرک های یارون و عیتا الشعب خبر داد.

همچنین خبرنگار رسانه لبنانی النشره از حمله رژیم صهونیستی به شهرک یارون و اصابت سه گلوله ارتش رژیم صهیونیستی به خراج سردا در نزدیکی برج دیده بانی ارتش لبنان خبر داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی حومه شهرک شیحین را گلوله باران کرد.

واکنش حماس به درخواست گستاخانه تل‌آویو برای گسترش اراضی اشغالی

جنبش حماس امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: درخواست رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق کرانه باختری و نوار غزه به اراضی اشغالی و شهرک سازی در این منطقه‌ها بیانگر قصد و نیت تل آویو در راستای ارتکاب جنایت کوچ اجباری و پاکسازی نژادی ملت فلسطین است.

در ادامه این بیانیه آمده است: از جامعه بین الملل و سازمان ملل می‌خواهیم موضع محکمی در قبال چنین تصمیماتی به ویژه نیت پاکسازی نژادی علیه ملت فلسطین اتخاذ کنند.

در این بیانیه تصریح شده است: ما شاهد برگزاری نشست ائتلاف فاشیستی حاکم بر رژیم صهیونیستی بودیم که در این نشست با مشارکت ده‌ها وزیر و نماینده صهیونیست پرده از قصد و نیت تل آویو برای پاکسازی نژادی ملت فلسطین برداشته شد.

در بیانیه حماس آمده است: رژیم صهیونیستی در این نشست نشان داد که چه میزان قوانین و قطعنامه‌های بین المللی را بی اهمیت می‌داند و نسبت به جلسات دیوان لاهه بی توجه است.

جنبش حماس در پایان از جامعه بین الملل خواست اقدامات لازم برای جلوگیری از نسل کشی ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را اتخاذ کرده و برای حمایت از ملت فلسطین وارد عمل شود.

بمباران مدرسه سازمان ملل و پناهگاه آوارگان فلسطینی در غرب غزه

ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر با بمباران یک مدرسه متعلق به آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) وابسته به سازمان ملل نشان داد که درماندگی و شکست خود را در میادین نبرد با نیروهای مقاومت فلسطین از طریق هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی و مسکونی جبران می‌کند.

خبرنگار شبکه الجزیره تاکید کرد که در جدیدترین جنایت ارتش رژیم صهیونیستی که علیه مدرسه وابسته به سازمان ملل در محله الرمال واقع در غرب غزه رخ داد دست کم ۱۰ فلسطینی بی گناه به شهادت رسیده اند.

در جریان این بمباران وحشیانه تعدادی از آوارگان فلسطینی که در این مدرسه پناه گرفته بودند نیز زخمی شدند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی فلسطین روز گذشته اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از دسترسی به پیکر ده‌ها شهید فلسطینی در خیابان‌های خان‌یونس جلوگیری می‌کنند و پیکر این شهیدان همچنان روی زمین افتاده است.

این نهاد دولتی فلسطینی تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعت‌های گذشته ۳۸ کشتار و جنایت را در حق فلسطینی‌ها در خان‌یونس مرتکب شده و ۳۵۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در غزه طی گزارشی اعلام کرد که آمار کلی شهیدان حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر تاکنون به ۲۶ هزار و ۴۲۲ نفر و شمار زخمی‌های این حمله‌ها نیز به ۶۵ هزار و ۸۷ نفر رسیده است. بنابر این گزارش هنوز هزاران نفر هم زیر آوار و مفقود هستند و نیروهای امدادی امکان دسترسی به افرادی که زیر آوار مانده‌اند را ندارند.

محاصره بیمارستان‌های خان‌یونس برای ششمین روز پیاپی

ارتش رژیم صهیونیستی برای ششمین روز پیاپی بیمارستان‌های امل و ناصر واقع در خان یونس را تحت محاصره خود درآورده است.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که با محاصره این بیمارستان‌ها امکان رفت و آمد در آن‌ها و معالجه بیماران بستری شده و دریافت دارو و دیگر اقلام پزشکی امکان پذیر نیست.

در همین راستا منابع محلی اعلام کردند که تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی بیمارستان شفا در شهر غزه را محاصره کردند.

این منابع تاکید کردند صهیونیست‌ها به سمت هر کسی که خارج از این بیمارستان تردد داشته باشد تیراندازی می‌کنند.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که پهپادهای رژیم صهیونیستی به سمت گورهای دسته جمعی در حیات بیمارستان شفای غزه تیراندازی می‌کنند.

هلال احمر فلسطین: اوضاع بهداشتی آوارگان فلسطینی در رفح فاجعه بار است

هلال احمر فلسطین اعلام کرد: اوضاع بهداشتی و انسانی در شهر رفح در نوار غزه فاجعه بار شده است و هر روز نیز بر شدت این اوضاع افزوده می‌شود.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: ما شاهد استقرار صدها هزار آواره فلسطینی در این منطقه هستیم.

هلال احمر فلسطین تصریح کرد: ما نمی‌توانیم کمک‌های بشردوستانه لازم را برای آوارگان فسطینی در شهر رفح مهیا کنیم.

خبرنگار شبکه فلسطین الیوم نیز گزارش داد که در جریان بمباران منازل مسکونی در نزدیکی مسجد الایمان واقع در محله الصبره در شهر غزه تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

لازم به ذکر است که خبرنگار شبکه المیادین صبح امروز از برجای ماندن ۲۳ شهید در جریان بمباران منازل مسکونی در غرب اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین منطقه تل الهوی واقع در غرب شهر غزه را به صورت گسترده بمباران کرده است. صدای شلیک گلوله نیز به شدت از این منطقه به گوش می رسیده است. این حمله‌ها نیز تعدادی شهید و زخمی برجای گذاشته است.

حمله‌های توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی نیز محله الزیتون واقع در جنوب شهر غزه را نیز دربرگرفته است.

در جریان بمباران منطقه الزوایده مرکز نوار غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک خبرنگار فلسطینی به نام عصام اللولو به همراه اعضای خانواده اش به شهادت رسید.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که پهپادهای رژیم صهیونیستی به سمت گورهای دسته جمعی در حیات بیمارستان شفای غزه تیراندازی می‌کنند.

افزایش شمار شهدای خبرنگار در جنگ غزه

منابع محلی از شهادت خبرنگاری دیگر در بمباران غزه خبر می دهند.

«عصام اللولو» خبرنگار فلسطینی بر اثر بمباران خانه‌اش در شهر غزه همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسید.

با شهادت این خبرنگار شمار شهدای رسانه در غزه از آغاز جنگ به ۱۲۱ نفر افزایش یافت.

در تحولی دیگر، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز دوشنبه مناطقی را در شهر غزه هدف قرار داد.

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی منزل خانواده شهید رفیق دغمش را در نزدیکی مسجد ایمان در محله صبره در شهر غزه هدف قرار داد که طی آن شماری شهید و مجروح شدند.

برجای ماندن ده‌ها شهید در حمله‌های بی امان علیه نوار غزه

حمله‌های بی امان ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه طی بامداد و ساعت‌های قبل ادامه داشته است به طوری که خبرنگار شبکه المیادین از برجای ماندن ۲۳ شهید در جریان بمباران منازل مسکونی در غرب اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین منطقه تل الهوی واقع در غرب شهر غزه را به صورت گسترده بمباران کرده است. صدای شلیک گلوله نیز به شدت از این منطقه به گوش می رسیده است.

حمله‌های توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی نیز محله الزیتون واقع در جنوب شهر غزه را نیز دربرگرفته است.

در جریان بمباران منطقه الزوایده مرکز نوار غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک خبرنگار فلسطینی به نام عصام اللولو به همراه اعضای خانواده اش به شهادت رسید.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که پهپادهای رژیم صهیونیستی به سمت گورهای دسته جمعی در حیات بیمارستان شفای غزه تیراندازی می‌کنند.

در همین راستا منابع محلی اعلام کردند که تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی بیمارستان شفا در شهر غزه را محاصره کردند.

این منابع تاکید کردند صهیونیست‌ها به سمت هر کسی که خارج از این بیمارستان تردد داشته باشد تیراندازی می‌کنند.

یورش گسترده متجاوزان به کرانه باختری

عناصر متجاوز ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز به صورت گسترده به بخش‌هایی از کرانه باختری حمله کردند. این حمله‌ها شامل شهر نابلس، اردوگاه جدید عسکر و اردوگاه بلاطه واقع در شرق نابلس و همچنین جنین می‌شود.

صهیونیست‌ها در جریان این یورش‌ها به سمت فلسطینی‌های بی گناه تیراندازی کردند.

در اثر تیراندازی عناصر صهیونیست به سمت شهروندان فلسطینی در جریان یورش به منطقه الیامون در غرب جنین یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.

مقاومت جوانان فلسطینی در برابر عناصر صهیونیست در کرانه باختری

منابع آگاه در گفتگو با شبکه المیادین گزارش دادند که نیروهای مقاومت فلسطین با عناصر اشغالگر در منطقه یعبد واقع در جنوب غرب جنین درگیر شدند.

در این درگیری‌ها نیروهای مقاومت بمب‌های دست ساز به سمت عناصر اشغالگر پرتاب کرده و آن‌ها را هدف قرار دادند.

رسانه‌های خبری گزارش دادند که درگیری‌هایی میان نیروهای فلسطینی و عناصر اشغالگر در نزدیکی منطقه الشهدا واقع در جنوب جنین به وقوع پیوسته است.

در همین راستا منابع آگاه گزارش دادند که فلسطینی‌ها با متجاوزان صهیونیست در نزدیکی میدان الحمامه واقع در شهر جنین درگیر شده اند.

همچنین درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و عناصر اشغالگر در ورودی منطقه بیت امر واقع در شمال الخلیل گزارش شده است.

حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی در تجاوزی آشکار و برای چندمین بار از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون بخش‌های مختلف جنوب لبنان را هدف حمله‌های توپخانه ای خود قرار داد.

المیادین گزارش داد که منطقه‌های شیحین، ام التوت، الجبین و عیترون واقع در جنوب لبنان طی بامداد امروز شاهد حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین یک حمله هوایی علیه منطقه عیتا الشعب در جنوب لبنان انجام داده است.

عملیات موشکی مقاومت لبنان علیه مواضع صهیونیست‌ها

از سوی دیگر نیروهای مقاومت اسلامی لبنان اعلام کردند که موفق شدند پایگاه خربه ماعر متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را با شلیک ۲ موشک از نوع فلق ۱ هدف قرار دهند.

این عملیات موشکی نیروهای مقاومت لبنان با موفقیت انجام شده است و موشک‌های مذکور به هدف مورد نظر اصابت کرده اند.

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن پایگاه صهیونیستی الراهب و اطراف آن در اثر اصابت موشک‌های سنگین از سمت لبنان خبر می‌دهند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین مواضع حدب یارین و برکه ریشا را با شلیک موشک‌های برکان هدف قرار داد. این موشک‌ها با دقت بالا به مواضع مورد نظر اصابت کرده اند.

در حال تکمیل