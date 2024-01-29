اتحادیه عرب تعلیق بودجه آنروا از طرف غرب را غیر مسوولانه دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون دولتی چین، کشورهای عربی و اتحادیه عرب روز یکشنبه تعلیق بودجه کشورهای غربی برای کمک به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، را «غیر مسوولانه» خواندند و اعلام کردند که این موضوع برای فلسطینی‌هایی که از قبل آسیب‌پذیر بودند تأثیر منفی بیشتری خواهد داشت.

در حال حاضر، ۱۰ کشور از جمله ایالات متحده، کانادا، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن پس از متهم کردن چندین کارمند آژانس سازمان ملل متحد به مشارکت در عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، کمک مالی به آنروا را متوقف کرده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز یکشنبه متعهد شد که هر کارمند سازمان ملل را که در عملیات حماس علیه رژیم صهیونیستی دخیل باشد، بازخواست کند، اما از دولت‌هایی که کمک‌هایشان را به حالت تعلیق درآورده‌اند درخواست کرد تا تداوم عملیات آنروا را تضمین کنند، زیرا به گفته او این نهاد کمک‌های حیاتی برای دو میلیون غیرنظامی فلسطینی متأثر از جنگ در غزه را تأمین می‌کند.

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب نیز با هشدار درباره تصمیم کشورهای غربی، تعلیق کمک‌های مالی را به معنای «مجازات دسته‌جمعی» فلسطینی‌ها دانست و گفت: «این کارزار چیز جدیدی نیست و می‌خواهد کار آژانسی را که به میلیون‌ها فلسطینی خدمت می‌کند، از بین ببرد.»

رییس اتحادیه عرب با ابراز تأسف از اینکه که مشارکت کنندگان اصلی غربی بودجه آژانس را «در این مرحله خطرناک» به دلیل اتهامات علیه تعداد محدودی از افراد در میان تعداد زیادی از کارمندان آنروا تعلیق کردند، مدعی شد که علیه آنروا یک کارزار ایجاد شده است تا «جامعه بین المللی را به کنار گذاشتن مسوولیت‌های خود در ارائه کمک به آوارگان فلسطینی» وادار کند.