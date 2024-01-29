به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکسی اورچوک» معاون نخستوزیر روسیه در گفتوگو با «اِکسپِرت مگزین» اعلام کرد که با توجه به بیثباتی و تنش کنونی در دریای سرخ، اهمیت دالان (کریدور) حملونقل شمال-جنوب افزایش خواهد یافت.
وی دراینباره گفت: تمرکز اصلی بر توسعه دالانِ حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب است… مسیر ترابری شمال-جنوب کوتاه ترین مسیری است که تماماً از قلمرو کشورهای دوست عبور می کند. با توجه به آنچه در منطقه دریای سرخ مشاهده می شود، دالان شمال-جنوب اهمیت جهانی پیدا خواهد کرد و بارها و محمولههای اروپایی را با شرایط مطلوب تری عرضه می کند.
اورچوک یادآوری کرد که روسیه به همراه ایران، قزاقستان، و ترکمنستان در سال ۲۰۲۲ خدمات ریلی منظمی را با دسترسی به بنادر اقیانوس هند معرفی کردند. افزون بر این به گفته این مقام روس، مقدمات آغاز ساخت بخشِ حاضر در ایرانِ راهآهن رشت - آستارا در حال انجام است.
پس از عملیات «طوفان الاقصی» در روز هفتم اکتبر گذشته، رژیم صهیونیستی هجمه وحشیانهای را علیه شهروندان و افراد بیگناه در غزه آغاز کرد که تاکنون منجر به شهادت بیش از 26 هزار نفر و زخمیشدن هزاران فلسطینی شده است. ارتش ملی و نیروهای مقاومت یمن ضمن در حمایت از مردم فلسطین، موشکهای بالستیک و بالدار و هواپیماهای بدون سرنشین خود را به مناطق مشخصی از سرزمینهای اشغالی شلیک کردند.
نیروهای یمنی در ۱۹ نوامبر گذشته کشتی صهیونیستی «گلکسی لیدر» را مصادره کردند تا به نوعی دیگر حمایت خود از آرمان فلسطین و تاکید بر لزوم محاصره اقتصادی رژیم صهیونیستی تا زمان رفع منع ورود غذا و دارو به نوار غزه را اعلام کنند. نیروهای یمنی اعلام کردند که کشتیهای خارجی با هر ملیتی که باشد، اگر به سمت بنادر سرزمینهای اشغالی حرکت کنند، هدف حمله قرار خواهند گرفت.
معادله استراتژیک و مهم دولت مردمی یمن در باب المندب، دریای سرخ و بحرالعرب باعث محاصره دریایی رژیم صهیونیستی شد، یمنیها اعلام کردند که غیر از کشتیهای صهیونیستی و کشتیهایی که به سمت سرزمینهای اشغالی حرکت میکنند، کشتیرانی در این مناطق با هیچ مشکلی مواجه نیست و کشتیهای دیگر آزادانه میتوانند در آن تردد داشته باشند.
عبدالغنی الزبیدی کارشناس مسائل نظامی در این خصوص به پایگاه خبری المیادین گفت که یمن از حق مشروع خود برای کمک به غزه استفاده میکند، اما این موضوع باعث خشم واشنگتن شده است؛ چرا که دریای سرخ و بحرالعرب را دارای موقعیتهای ژئواستراتژیک در سلطه خود بر کشورهای منطقه یا رقابت با قدرتهای بزرگ رقیب خود میداند.
وی تاکید کرد که یمن از تمامی ابزارهای ممکن برای ایجاد بازدارندگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده خواهد کرد، اما واشنگتن اقدام به نظامی سازی دریای سرخ کرده و تجارت جهانی در این خطوط کشتیرانی را به مخاطره انداخته است.
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