مهار آتش سوزی یک تالار در جاده انزلی/ ۲۴ آتش نشان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مؤمنی اظهار کرد: آتش سوزی مهیب در یک باب تالار واقع در جاده انزلی به ساعت ۲۱:۱۵ یک شنبه به آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

وی افزود: سریعاً ۲۴ آتش نشان به همراه ۸ خودروی اطفایی از آتش نشانی رشت و ۹ آتش نشان به وسیله ۴ خودروی اطفایی از آتش نشانی خمام به محل حادثه اعزام شدند.

مؤمنی با بیان اینکه به محض رسیدن شعله‌های آتش در پشت بام تالار مشاهده می‌شد، افزود: متأسفانه با توجه به سازه ورودی تالار، خودروهای نردبان آتش نشانی قادر به ورود به محوطه جهت عملیات نبودند.

وی با تاکید بر اینکه تیم‌های آتش نشانی از چندین طرف چه از بیرون محوطه و نیز داخل تالار نسبت به مهار آتش اقدام کردند، افزود: خوشبختانه تالار فاقد برنامه و مراسم بوده و تاکنون گزارشی از آسیب جانی نداشتیم.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت تصریح کرد: آتش مهار شده و علت حادثه در دست بررسی است.