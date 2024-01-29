آیا داروی «وارفارین» دچار کمبود است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در گفتگو با شبکه سلامت سیما، گفت: وقتی یک قلم دارو به هر دلیل کمیاب می‌شود، سازمان غذا و دارو باید ۳ برابر آن دارو را وارد یا تأمین کند، تا جو روانی کمبود دارو مرتفع شود.

وی با اشاره به داروی وارفارین برای بیماران قلبی، افزود: چند ماه قبل در کشور با کمبود این دارو مواجه شدیم، اما سازمان غذا و دارو توانست بیش از نیاز داخلی را تأمین کند؛ اما متأسفانه هنوز احساس کمبود وارفارین وجود دارد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به صحبت‌هایی که با سخنگوی سازمان غذا و دارو و رئیس صنعت پخش دارو داشته است، ادامه داد: آن طور که دوستان گفته‌اند، وارفارین به میزان کافی تأمین شده و در مرحله توزیع در داروخانه‌ها قرار دارد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به صحبت‌هایی که شده است، کمبود وارفارین ظرف دو سه هفته آینده در کشور به طور کلی مرتفع می‌شود.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، در عین حال از واردات فوریتی دارو گلایه کرد و گفت: وقتی دارو به صورت فوریتی وارد می‌شود، می‌بایست آزمایش‌های کنترل کیفی، قیمت گذاری و برچسب و ثبت در سامانه تی تک انجام شود و همین موارد، زمان بر است.