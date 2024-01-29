  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۷

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان پاسخ داد؛

آیا داروی «وارفارین» دچار کمبود است

آیا داروی «وارفارین» دچار کمبود است

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با کمبود داروی وارفارین در داروخانه های کشور، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در گفتگو با شبکه سلامت سیما، گفت: وقتی یک قلم دارو به هر دلیل کمیاب می‌شود، سازمان غذا و دارو باید ۳ برابر آن دارو را وارد یا تأمین کند، تا جو روانی کمبود دارو مرتفع شود.

وی با اشاره به داروی وارفارین برای بیماران قلبی، افزود: چند ماه قبل در کشور با کمبود این دارو مواجه شدیم، اما سازمان غذا و دارو توانست بیش از نیاز داخلی را تأمین کند؛ اما متأسفانه هنوز احساس کمبود وارفارین وجود دارد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به صحبت‌هایی که با سخنگوی سازمان غذا و دارو و رئیس صنعت پخش دارو داشته است، ادامه داد: آن طور که دوستان گفته‌اند، وارفارین به میزان کافی تأمین شده و در مرحله توزیع در داروخانه‌ها قرار دارد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به صحبت‌هایی که شده است، کمبود وارفارین ظرف دو سه هفته آینده در کشور به طور کلی مرتفع می‌شود.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، در عین حال از واردات فوریتی دارو گلایه کرد و گفت: وقتی دارو به صورت فوریتی وارد می‌شود، می‌بایست آزمایش‌های کنترل کیفی، قیمت گذاری و برچسب و ثبت در سامانه تی تک انجام شود و همین موارد، زمان بر است.

کد مطلب 6007591
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایران من IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      3 0
      پاسخ
      به دادمون برسید وارفارین نیست شهر خمین استان مرکزی من تعویض دریچه هستم به دادم برسید وارفارین ندارم جایگزین هم نیست
    • وطن دوست IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      2 0
      پاسخ
      به دادم برسید وارفارین نیست شهر خمین استان مرکزی من تعویض دریچه هستم به دادم برسید وارفارین ندارم جایگزین هم نیست شماره تماس 09369172307
    • نسرین IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      2 0
      پاسخ
      تا کی قرار است به مردم دروغ بگویید؟ امروز 25 فروردین 1403 است و وارفارین در داروخانه های تهران پیدا نمی شود. هیچ متولی و مسئولی پاسخگو نیست؟ از آبان 1402 وارفارین دچار کمبود شده و تا امروز هم نیاز بیماران هنوز هست. قصد جان مردم مظلوم را کرده اید؟
    • نسرین IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      2 0
      پاسخ
      و امروز 6 خرداد 1403 است و هنوز وارفارین در داروخانه های تهران پیدا نمی شود. من روزی 3 تا وارفارین می خورم. داروخانه هلال احمر در هربار مراجعه 30 عدد قرص وارفارین میدهد. مگر ما بیکاریم هر هفته کلی علاف شویم و هزینه اسنپ بدهیم و به تعداد محدود و فقط برای چند روز قرص دریافت کنیم؟ وزیر بهداشت کجاست؟
    • ایران من ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۵
      2 0
      پاسخ
      عزیزان سایت خواهشا پیگیر این وارفارین وتولید داخلش باشید .من تعویض دریچه کردم وجایگزینی برای وارفارین ندارم .من رضا طاهری ساکن شهر خمین استان مرکزی هستم
    • ایران من IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
      2 0
      پاسخ
      عزیزان سایت خواهشا پیگیر این وارفارین وتولید داخلش باشید .من تعویض دریچه کردم وجایگزینی برای وارفارین ندارم .
    • رضا IR ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      عزیزان سایت خواهشا پیگیر این نبودن وارفارین در شهرستان خمین محل تولد امام خمینی / وزمان تولید داخلش باشید /.من تعویض دریچه کردم وجایگزینی برای وارفارین نیست .یکی به فریاد ما برسه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها