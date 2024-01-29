به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه Rzeczpospolita لهستان در گزارشی با اشاره به سیل ورود پناهندگان اوکراینی به لهستان از آغاز جنگ مسکو و کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲، روی جرم و جنایت در ورشو تاثیر منفی گذاشته است.

به نوشته این روزنامه، خارجی‌های ساکن لهستان پارسال در مجموع ۱۷ هزار و ۲۷۸ نقض قانون مرتکب شدند. این رقم نسبت به سال قبل از آن، ۲ هزار و ۴۰۰ مورد بیشتر است.

روزنامه مذکور در مقاله خود که با عنوان «روی تاریک مهاجرت» منتشر شده، نوشته است که شمار نقض قانون و تخلف در لهستان در سال ۲۰۱۳ تنها ۳ هزار و ۵۰۰ فقره بود. به نوشته این روزنامه به نقل از داده‌های پلیس لهستان، اوکراینی‌ها بیش از نیمی از این جرایم را مرتکب شده‌اند و شهروندان گرجستانی و بلاروسی در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین از هر سه تخلف یک مورد مربوط به سوءمصرف مشروبات الکلی و رانندگی در حالت نامتعادل بوده است. تخلفات مرتبط با مشروبات الکلی پارسال ۴ هزار و ۸۹۸ مورد بود که اوکراینی‌ها در ۷۰ درصد آنها دخیل بودند. رانندگی در حالت نامتعادل در لهستان به «معضلی فزاینده» بدل شده، به طوری که میزان بالای الکل موجود در خون در نمونه‌گیری‌ها حتی پلیس‌های باتجربه را هم غافلگیر کرده است.

بسیاری از مهاجران ممنوعیت قانونی پس از نقض مقررات مربوط به رانندگی در حالت نامتعادل را رعات نمی‌کنند. پارسال ۸۷۱ خارجی که ۵۱۸ نفر از آنها اوکراینی بودند، در حالی که از رانندگی ممنوع شده بودند، پشت فرمان نشسته و متهم شدند. این تخلف در لهستان تا سه سال حبس در پی دارد. براساس داده‌های پلیس، تعداد این حوادث و تخلفات در سال ۲۰۲۲ تنها ۴۰۰ مورد بود.

یک کارشناس امور ترافیکی در گفت‌وگ با این روزنامه گفت که برخی خارجی‌ها چون شهروند لهستان نیستند، حس می‌کنند مصونیت دارند! میروسلاو اسکورکا، عضو انجمن اوکراینی‌های لهستان گفت: ۲.۵ میلیون شهروند اوکراینی در لهستان هستند. اوکراینی‌ها به دلایل «فرهنگی» بیشتر در حالت نامتعادل و تحت تاثیر مشروبات الکلی استعمال پشت فرمان می‌نشینند!

همچنین براساس داده‌های پلیس، تعداد سرقت‌ها و جرایم مرتبط با مواد مخدر که خارجی‌ها مرتکب شده‌اند نیز در لهستان افزایشی بود و پارسال به ترتیب به ۳ هزار و ۲۴۰ و ۲ هزار و ۴۵۱ فقره رسید. در ۲۰۸ مورد، مجرمان در حالی که «مقدار قابل توجهی مواد مخدر به همراه داشتند، بازداشت شدند.»