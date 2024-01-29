  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

ترانه باران میزبان آثار قرآنی «مشق مهر» می‌شود

ترانه باران میزبان آثار قرآنی «مشق مهر» می‌شود

مجموعه آثار قرآنی حسین قربانی با عنوان «مشق مهر» روز جمعه ۱۳ بهمن ماه در نگارخانه ترانه باران به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نگارخانه، نمایشگاه «مشق مهر» مجموعه‌ای در بردارنده آثار خوشنویسی و کتابت از مجموعه قرآنی حسین قربانی است که روز جمعه ۱۳ بهمن ماه افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه که با نمایش حدود ۳۰ اثر با خط نستعلیق همراه است گزیده‌ای از سوره‌ها و آیات قرآن پیش روی مخاطب قرار می‌گیرد که با تذهیب و هنر اسلامی در هم تنیده و اثری خاص را به وجود آورده است.

قربانی، مقام نخست خوشنویسی را در بین فرهنگیان شهر تهران دارا است و رتبه قابل تقدیر کشوری جشنواره معلمان هنرمند را در کارنامه خود ثبت کرده و عضو فعال فرهنگی هنری مسجد امام رضا (ع) است.

نمایشگاه «مشق مهر» در روز افتتاح از ساعت ۱۶ الی ۲۰ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و تا ۲۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به آدرس اقدسیه، خیابان سید عزت‌الله انتظامی بعد از چهارراه منجیل،‌ بن بست عباس‌زاده، پلاک ۳ زنگ ۲ نگارخانه تخصصی هنر ایرانی - اسلامی ترانه باران مراجعه کنند.

کد مطلب 6007637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها