به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نگارخانه، نمایشگاه «مشق مهر» مجموعه‌ای در بردارنده آثار خوشنویسی و کتابت از مجموعه قرآنی حسین قربانی است که روز جمعه ۱۳ بهمن ماه افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه که با نمایش حدود ۳۰ اثر با خط نستعلیق همراه است گزیده‌ای از سوره‌ها و آیات قرآن پیش روی مخاطب قرار می‌گیرد که با تذهیب و هنر اسلامی در هم تنیده و اثری خاص را به وجود آورده است.

قربانی، مقام نخست خوشنویسی را در بین فرهنگیان شهر تهران دارا است و رتبه قابل تقدیر کشوری جشنواره معلمان هنرمند را در کارنامه خود ثبت کرده و عضو فعال فرهنگی هنری مسجد امام رضا (ع) است.

نمایشگاه «مشق مهر» در روز افتتاح از ساعت ۱۶ الی ۲۰ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و تا ۲۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به آدرس اقدسیه، خیابان سید عزت‌الله انتظامی بعد از چهارراه منجیل،‌ بن بست عباس‌زاده، پلاک ۳ زنگ ۲ نگارخانه تخصصی هنر ایرانی - اسلامی ترانه باران مراجعه کنند.