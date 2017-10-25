برپایی نمایشگاه «مستی از نی» در نگارخانه هنر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه «مستی از نی» ۳۵ اثر شکسته نستعلیق از منیرالسادات شریف نیا که بیشتر آنها بر اساس اشعار مولانا خلق شده اند از پنجم تا ۱۱ آبان ماه در نگارخانه هنر ایران به نمایش گذاشته می شود.

منیرالسادات شریف نیا دارای مدرک ممتاز و مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران و از شاگردان یدالله کابلی است که تاکنون آثارش در نمایشگاه ها و جشنواره های متعددی از جمله نمایشگاه جمعی حلقه مشتاق، اولین جشنواره خوشنویسی کیش، نمایشگاه خط و نقش آثار هنری در مجموعه سعدآباد، نمایشگاه بانوان خوشنویس ایران در موزه امام علی (ع)، نمایشگاه بزرگ شکسته نویسان معاصر با عنوان سماع شکسته در برج میلاد، سومین و نهمین نمایشگاه بین المللی خوشنویسی رضوی یزد، نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت هشتصدمین سال تولد مولانا در نگارخانه شمس، نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت سال پیامبر اعظم در لبنان، نمایشگاه آثار خط شکسته خوشنویسان معاصر، همایش بین المللی خوشنویسی جهان اسلام، دهمین جشنواره خوشنویسی رضوی، کتابت قرآن، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه ساعت ۱۶ روز جمعه پنجم آبان ماه افتتاح می شود و علاقه مندان می توانند تا ۱۱ آبان ماه از این نمایشگاه در نگارخانه هنر ایران واقع در خیابان حافظ، خیابان شهریار، خیابان خارک، شماره ۱۹ دیدن کنند.