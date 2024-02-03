به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی نگارخانه تخصصی هنرهای ایرانی اسلامی ترانه باران، نمایشگاه مجموعه آثار قرآنی «مشق مهر» با با نمایش حدود ۳۰ اثر خط نستعلیق از «حسین قربانی» روز جمعه ۱۳ بهمن با حضور جمعی از هنرمندان و اساتید خط و خوشنویسی افتتاح شد.

حسین قربانی هنرمند خطاط و خوشنویس درباره مجموعه آثار قرآنی «مشق مهر» و چرایی انتخاب این نام برای نمایشگاه خود گفت: قرآن سرتاسر مهر و محبت است و مشق نیز همان خوشنویسی و نوشتن است. به نوعی می‌توان گفت نام این نمایشگاه استعاره‌ای از رسالت قرآن به پرودگار است. در این نمایشگاه نیز ۳۰ اثر را به نیت ۳۰ جزء قرآن کریم به نمایش گذاشتم.

وی ادامه داد: قصد بر آن است که رسالت قرآن و زیبایی کلام خدا که در قرآن آمده با هنر ایرانی اسلامی به نمایش گذاشته شود و مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند. قرآن به اندازه‌ای زیباست که هنوز نتوانسته‌ایم بسیاری از مفاهیم آن را درک کنیم. قصد دارم با استفاده از هنر بخشی از این زیبایی‌ها را به مخاطب منتقل کنم. هرچند کتاب و خوشنویسی از قرآن بارها و بارها توسط هنرمندان مختلف انجام شده اما سعی کردم آیاتی را انتخاب کنم که گویای درس ومهارت‌های زندگی باشد.

این هنرمند خوشنویس که خود معلم آموزش و پرورش است با اشاره به آن که نخستین جرقه ذوق خوشنویسی را مرحوم پروزی خاوری معلم دوران ابتدایی در وی رقم زده در مورد نقش تعلیم و تربیت و نقش معلمان در ترغیب دانش‌آموزان به هنر ایرانی و اسلامی و هویت ملی گفت: استاد می‌تواند با اخلاق، منش و ایثار خود دانش‌آموزان را تشویق کند. عموما دانش‌آموزان با دیدن این ویژگی‌ها در استاد خود، شوق و ذوق پیدا می کنند تا مسیر پیشرفت را طی کنند. تلاش من نیز بر آن است تا با رفتار و منش خود در عمل الگویی برای دانش آموزان باشم. معلمان باید با رفتار ایثارگرایانه خود، اخلاق و منش خود دانش آموزان را به سمت تاریخ و تمدن کشور سوق دهند.

قربانی یادآور شد: در نمایشگاه «مشق مهر»، گزیده‌ای از سوره‌ها و آیات قرآن پیش روی مخاطب قرار می‌گیرد که با تذهیب و هنر اسلامی در هم تنیده و اثری خاص را به وجود آورده است.

یادگار خیام هنرمند خوشنویس با اشاره به این‌که حسین قربانی از خوشنویسان اهل دل است که سودای قلمش آینه‌ احوال اوست، گفت: چندی است که شاهد شور و شوق ایشان در طلب زلف خط بوده‌ام و آنچه را که در این نمایشگاه شاهدیم گوشه‌ای از نتایج سِحر شبهای همدمی با قلم و صفحه مشق است. خوشنویسی که قابلیت و توانمندی داشته باشد و در کنار آن همت و طاقت محنت را داشته باشد حتما به نتیجه مطلوب می رسد.

وی بیان کرد: خوشنویسی همچون سایر هنرهای سنتی از ظرافت هایی برخوردار است که حتی خطای کوچک در اجرای آن ظرافت ها، اثر را تحت الشعاع قرار می دهد. این درحالی است که قربانی توانسته با همت و اشتیاقی که داشت طی دو سال به این درجه برسد و آثاری خلق کند که به لحاظ هنری قابل تامل است. یکی از گزینه های خیلی خوب برای برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، نگارخانه ترانه باران است چراکه در برگزاری چنین نمایشگاه هایی موفق بوده و نگاه مدیریت این نگارخانه به حوزه هنر، نگاه فرهنگی است و این مهم قابل تقدیر است. انتخاب گالری برای برگزاری نمایشگاه اهمیت دارد و گاهی اوقات هنرمند به اندازه ای تراز بالاست که به گالری اعتبار می‌بخشد و ترانه باران نخستین گزینه برای برگزاری نمایشگاه های هنرهای ایرانی و اسلامی و سنتی خواهد بود.

رسول مرادی هنرمند خوشنویس نیز با تاکید بر این‌که با ورود به نمایشگاه «مشق مهر» حسی بهتر از آن‌چه تصور می کرده به دست آورده، گفت: با آثاری بسیار خوب از نظر ترکیب، فضاسازی، کلمات و مفردات روبه رو هستیم و در مجموع نمایشگاه موفقی است و هر مخاطب می تواند چیزی از آن بیاموزد. نباید فراموش کرد که جمع کردن یک اثر خوشنویسی کار ساده ای نیست چراکه قاب بندی و ترکیب بندی خط کار دشواری است.

نمایشگاه «مشق مهر» تا ۲۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به آدرس اقدسیه، خیابان سید عزت‌الله انتظامی بعد از چهارراه منجیل،‌ بن بست عباس‌زاده، پلاک ۳ زنگ ۲ نگارخانه تخصصی هنرهای ایرانی اسلامی ترانه باران مراجعه کنند.