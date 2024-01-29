برگزاری محفل شعر بانوان جشنواره فجر در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برپایی محافل هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، محفل شعر بانوان سه‌شنبه دهم بهمن در استان البرز برپا می‌شود.

در این محفل شاعرانی چون مریم آریان، صامره حبیبی، سیده کبری حسینی بلخی، طیبه شامانی، الهام صفالو، پروانه علیپور، رباب کلامی، حسنا محمدزاده، نغمه مستشارنظامی، عالیه مهرابی، الهام نجمی و فریبا یوسفی حضور دارند و برای حاضران شعرخوانی می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این محفل در زمان تعیین شده به تالار شهیدان نژادفلاح شهر البرز مراجعه کنند.

این محفل فردا سه‌شنبه دهم بهمن‌ از ساعت ۱۴ برگزار و به‌طور زنده از تلویزیون اینترنتی کتاب پخش می‌شود.