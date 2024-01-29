به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که به عنوان صدرنشین، خود را برای حضور در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر آماده می کند، برپایی اردوی یک هفته ای در امارات و انجام چند دیدار تدارکاتی را در دستور کار قرار داده بود اما در شرایطی که باشگاه مقدمات این سفر را فراهم کرده بود، امروز دوشنبه اعلام شد جواد نکونام سرمربی آبی پوشان این اردو را لغو کرده است.

نکونام در شرایطی با این اردو مخالفت و در نهایت آن را لغو کرده است که پیش از این شرط رفتن تیم به امارات را جذب بازیکنان مد نظرش برای نیم فصل دوم عنوان کرده بود اما باشگاه نتوانسته بود بازیکن جدیدی را به فهرست تیم نکونام اضافه کند.

اما لغو سفر به امارات که باشگاه تاکید کرده است با تصمیم نکونام صورت گرفته، خسارت میلیاردی را متوجه این باشگاه خواهد کرد. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که با پیگیری باشگاه استقلال هتل محل اقامت آبی پوشان رزرو شده بود و در قراردادی که بین طرفین امضا شده است برای فسخ خسارت در نظر گرفته شده است.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر استقلال به خاطر لغو این سفر باید ۷۵۰۰۰ درهم که با رقم ریالی آن حدود یک میلیاد و ۱۷۰ میلیون تومان می‌شود، به این هتل پرداخت کند. ضمن این که محل تمرین تیم فوتبال استقلال هم هماهنگ شده بود اما با تصمیم سرمربی این اردو لغو شد.