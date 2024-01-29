نکونام: با بیانیه نشان دادند می خواهند سر ما را ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران پس از لغو اردوی خارجی (امارات) و وضعیت این تیم اظهار داشت: می‌خواهم در خصوص اتفاقای که افتاده است توضیحاتی را بدهم، چرا که مالک اصلی این تیم، هواداران هستند. کسانی که در سرما و گرما از تیم حمایت می‌کنند، اگر استقلال توانست در نیم فصل اول قهرمان شود و با صدر نشینی نیم فصل را به پایان برساند به خاطر حضور هواداران و بازیکنان بوده است نه به خاطر من و کادر فنی. از روز اول هم گفتم اگر حتی ۱۳ بازیکن هم داشته باشم کارم را انجام می‌دهم.

وی افزود: بیانیه امروز نشان داد که آنها منتظر هستند که سر ما را ببرند، این از نامه‌ای که از هیأت مدیره گرفتند بابت اینکه هر موقع خواستند سرمربی را اخراج کنند، مشخص است و بازیکنان و هواداران استقلال نشان دادند که لیاقت صدرنشینی را دارند.

وی افزود: بیانیه امروز باشگاه نشان داد که آنها منتظر هستند که سر ما را ببرند و این از نامه‌ای‌ که از هیات مدیره گرفتند بابت اینکه هر موقع خواستند سرمربی را اخراج کنند مشخص است. بازیکنان و هواداران استقلال نشان دادند که لیاقت صدرنشینی را دارند. اگر نیم فصل اول هم قهرمان شدیم، فقط به خاطر بازیکنان و هواداران است و خواهش می کنم کسی چیزی را به نام خود نزند.

فقط می‌خواهند قدرتشان را نشان دهند

سرمربی استقلال ادامه داد: از همان روز اول با مدیریت باشگاه دعوا داشتیم. بازیکنان به دلیل اینکه از باشگاه پول نگرفته بودند اعتصاب می کدند و مسئولان باشگاه هم می گفتند چون اعتصاب کردید به شما پول نمی دهیم. در واقع تنها لج و لجبازی بود و ل و جنگ و دعوا ،مسئولان باشگاه از اول هم می خواستند فقط قدرتشان را نشان دهند.

به مسوولان باشگاه اعلام کردم بازیکن نگیریم اردو نخواهیم رفت

سرمربی استقلال در خصوص لغو اردوی دوبی عنوان کرد: بازی آخری که در تهران داشتیم، من رسماً به مسئولان باشگاه اعلام کردم که اگر بازیکن نگیرند من تیم را به اردو نخواهم برد. قرار بود اردویی در دوبی برگزار شود که آن هم طی یک پیشنهاد به من داده شد که قرار بود ۲ بازی دوستانه هم در آن آنجا داشته باشیم اما وقتی بازیکن نگرفتیم، با خودم گفتم که به اردوی خارجی نمی‌رویم. در روزهای اخیر جلساتی را با مدیرعامل تیم برگزار شد که دوباره من درخواست اردوی خارج از کشور دادم اما آن را منوط به خریدن بازیکن کردم.

با ۲ لیستی که به باشگاه دادم مشخص بود چه بازیکنانی را می خواهم

نکونام با اشاره به اردوی خارجی آبی پوشان گفت: بازیکنان ۲ سال است با هم بازی می‌کنند و همدیگر را می‌شناسند، این بازیکنان جدید هستند که باید با اضافه شدن به تیم با رفتار، تاکتیک و شرایط تیم آشنا شوند، وگرنه ما نیازی به اردو نداشتیم. استقلال نیاز به بازیکن دارد، از دوشنبه هفته قبل که جلسه اول را با مدیرعامل برگزار کردم تا دیروز منتظر بودم اتفاقات مثبتی رخ بدهد اما وقتی بازیکنی خریداری نشده است هیچی چیز امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: بعد از پایان نیم فصل قبل از این که به استراحت بروم ۲ لیست به مسئولان باشگاه دادم و اعلام کردم چه بازیکنان ی را می خواهم. اینکه چرا بازیکنی جذب نشده است را نمی دانم باید مدیران پاسخ بدهند. طی این مدت فقط اطلاع دارم که چند نامه به باشگاه هایی مانند سپاهان زدند زدند اما باشگاه سپاهان مخالف انتقال بود.

مسوولان هر بازیکنی که بخواهند را جذب می کنند

سرمربی آبی های پایتخت در خصوص عدم جذب بازیکنان مد نظرش عنوان کرد: من از شما سوال می‌پرسم مثلا تیمی بخواهد رونالدو را خریداری کند نمی ایستد تا با مخالفت یک باشگاهی روبه‌رو شود. اگر مسئول با پول نقد به آنجا برود و بگوید من می‌خواهم این بازیکن را بخرم شرایط فرق می کند. در حال حاضر تیم سپاهان یک بازیکن عراقی مدنظر داشتند که می خواستند و به همین دلیل مسئولان این باشگاه راهی عراق شدند تا بتوانند این بازیکن را برای سپاهان جذب کنند اما مسئولان استقلال نشسته‌اند و می‌گویند این بازیکن نمی‌آید و آن بازیکن نمی‌آید.

پیشنهاد خرید قلی زاده و جهانبخش را خودشان دادند!

نکونام در خصوص خرد بازیکنان مانند قلی زاده و جهانبخش گفت: پیشنهاد خرید قلی زاده و جهانبخش را مدیرعامل باشگاه به من داد که تعجب کردم و پرسیدم شما مگر پول دارید؟ مدیرعامل باشگاه هم در جواب سوال من گفت: ما باید ستاره بخریم که من هم با این موضوع موافقت کردم. او گفت که اول فصل با آنها صحبت کردم ولی گفتند که نمی‌خواهند به ایران بیایند ولی الان صحبت‌هایی داشتیم که من هم بر اساس این حرف نام آن ها را در لیست خودم قرار دادم.

مسوولان زحمت صحبت با بازیکنان مد نظر را هم به خود ندادند

سرمربی استقلال گفت: ۲ نفر از بازیکنانی که در لیست اول بودند به قول دوستان کهکشانی است، در ایران حضور دارند که اگر آنها را اول فصل می‌خریدید مشکلی نداشتیم، چرا که بازیکنانی که اعلام کردم بازیکنانی قابل مذاکره بودند. حداقل یک بار بنشینند و با این بازیکنان لژیونر صحبت کنند، اگر نمی‌آمدند حداقل این بود که این زحمت را به خودشان داده بودند. کجای خواسته های نکونام غیر معقول بوده است؟

اول فصل لیست دادم اما مسوولان نخریدند

وی ادامه داد: استقلال تهران که باشگاه بزرگی است و ۲ بار قهرمان آسیا شده مشخص است که باید چه بازیکنی جذب کند. مثلا رئال مادرید از کجا بازیکن می‌خرد؟ از بهترین‌های اروپا. چون بهترین تیم لالیگاست. هر باشگاه بزرگی به دنبال بازیکن بزرگ و خوب می رود، ما هم یک باشگاه بزرگ از ایران هستیم و باید بازیکن بزرگ بگیریم. مگر تیم‌های دیگر بازیکن بزرگ نمی‌گیرند؟ ابتدای فصل لیست دادم اما نخریدید.

استون اورونوف را می خواهم چرا نمی‌گیرند

نکونام در خصوص جذب اورونوف اظهار داشت: استون اورونوف بازیکن ازبکستانی که یک بازیکن آزاد است را می خواهم، چرا نمی‌گیرند؟ هرچند این بازیکن را نمیشناختم اما وقتی بازی کردن او را دیدم از او خوشم آمد و درخواست دادم تا او را جذب کنند. بعد از آن متوجه شدم این بازیکن آزاد هم است و مشکلی ندارد پس چرا مدیران باشگاه اقدامی را انجام ندادند؟

یک بازیکن اسپانیایی پیشنهاد دادم اما گفتند گران است!

سرمربی استقلال با اشاره به معرفی یک بازیکن اسپانیایی به مدیران باشگاه گفت: من یک بازیکن اسپانیایی را خودم پیشنهاد دادم که جذب شود اما در جواب به من گفتن که این بازیکن گران است! اگر قرار باشد چنین بازیکنانی را هم نتوانیم جذب کنیم دیگر هیچ! در این میان که بازیکنان خارجی را نگرفتیم بازیکنانی را هم که می توانیم بگیریم را از دست می دهیم.

وی افزود: با این اوصاف به اردوی خارجی بروم چه کار کنم؟ تیم به اردوی برودو مدیران بنشینند و بگویند تیم را به اردو فرستادیم و همه چیز را فراهم کردیم؟ استقلال بیشتر از هر چیزی به بازیکن نیاز دارد، ما بازیکن نخریدیم هیچ بازیکنان خودمان را هم از دست دادیم. سعید مهری اول فصل با مدیریت جدید قرارداد بست. با چطور قرارداد بستند که به این راحتی توانست از باشگاه جدا شود و برود؟چه اتفاقی افتاد؟

یامگا فصا را از دست داده است و نمی تواند بازی کند

سرمربی آبی پوشان درباره کوین یامگا بازیکن فرانسوی استقلال که در تمرینات دچار مصدومیت شده است عنوان کرد: کوین یامگا مصدوم شده است و نمی تواند برای ما تا پایان لیگ بازی کند. مسئولان می گویند سیلوا را گرفتیم، سیلوا را چگونه گرفتید؟ این بازیکن ۸۵۰ هزار دلار از استقلال طلب دارد. من می‌توانستم بگویم دفاع وسط می‌خواهم و یک دفاع وسط دیگر بگیرید ولی همکاری کردم. گفتند ما سیلوا را می‌گیریم و به واسطه آن ۸۵۰ هزار دلار بیاید برای ما بازی کند.من هم می توانستم با درخواست های نامتعارف مثل آنها لج و لجبازی کنم.

نکونام در ادامه گفت: می‌توانستم بگویم که ۸۵۰ هزار دلار به او بدهند و یک بازیکن دیگر بگیرند و پولش را نیز که باید باشگاه بدهد. می‌توانستم این کار را بکنم ولی گفتم که بازیکن باکیفیتی است، به درد تیم هم می‌خورد و بیاید به نفع تیم کار کند. گفتم باشگاه به جای اینکه پول بازیکن دیگر بدهد، بماند برای آینده که بازیکن دیگر خریداری کنیم.

تیکدری را می خواهم اما تا کنون کار مثبتی نکردند

وی در خصوص وضعیت انتقال تیکدری نیز گفت: در جریان کامل این انتقال نیست اما ۲ روز پیش به من اعلام کردند که همه چیز تمام شده است اما نمیدانم بعدش چه اتفاقی افتاده و اصلا این بازیکن می تواند به استقلال بیاید یا نه. در این خصوص هم به من نامه‌ای نزده‌اند، البته خداراشکر هر نامه ای به آنها می‌زنم جوابم را نمی‌دهند. تیکدری را می‌خواستم ولی تا کنون که دارم صحبت می‌کنم هیچ اتفاقی در خصوص انتقال این بازیکن رخ نداده است.

کوین یامگا مصدوم شده است و سعید مهری هم جدا شده است و حداقل کاری که باید بکنیم این است که ۲ بازیکن خوب جذب کنیم که بتوانیم جای آنها را پر کنیم. تازه سوال من این است که سعید مهری که قراردادش را با مدیریت جدید بسته چطور جدا شده است؟

باشگاه هیچ بازیکنی به ما معرفی نکرده است

نکونام در مورد وضعیت بازیکنان خارجی و اینکه فهرستی از سوی باشگاه به او داده شده است گفت: باشگاه هیچ بازیکنی به ما معرفی نکرده است فقط آقای خطیر در واتس آپ بازیکنان خارجی می فرستاد می گفت این ها را نگاه کنید اما ما اورنوف را رسمی نامه زدیم که می خواهیم اما جذبش نکردند.

نمی‌توانم برای جایگاه چهاردهمی بجنگم

وی در مورد اینکه مگر قرار نیست شما به باشگاه بازیکن معرفی کنید چرا مدیرعامل به شما معرفی می‌کند، گفت: در این موضوع ورود نمی کنم تا ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد. دو، سه بازیکن تیم ملی عراق را مدنظر داریم که با کیفیت هستند اما می گویند بگذارید جام ملت‌های عراق تمام شود بعد اقدام می‌کنیم. بعضی ها یادشان رفته است که اینجا استقلال است، من نمی توانم برای چهاردهمی بجنگم. تیم صدرنشین شد کسی تقدیری از بازیکنان انجام داد؟ آیا کسی تشکر کرد؟

دوباره به مشکلات اول فصل بازگشته‌ایم

سرمربی استقلال در مورد اینکه بعد از قهرمانی در نیم فصل باشگاه فعالیتش را کمتر کرد، شاید اگر فشار هوادار بود و شما نتیجه نمی‌گرفتید بهتر باشگاه کار می کرد، گفت: من نمی توانم فکر کسی را بخوانم که چه تفکراتی در سر دارد. در تمامی جلسات کشمکش داشتیم و کوتاهی که مدیران نسبت به هواداران و استقلال کردند جذب نکردن بازیکن بود آن ها گفتند ما بازیکن میگیریم سقف را سوراخ می کنیم اما با شرایطی که وجود دارد دوباره با مشکلات اول فصل بازگشته‌ایم.

چطور تیم‌های دیگر می توانند بازیکن یک میلیون دلاری جذب کنند

وی در مورد جذب بازیکن توسط تیم رقیب تصریح کرد: مسایلی بین من و مدیریت وجود دارد که نمی‌توانم خیلی چیزها را باز کنم اما سوالم این است که چطور تیم های دیگر می توانند بازیکن یک میلیون دلاری و ۸۰۰ هزار دلاری جذب کنند؟ نیم فصل اول برای ما بازیکن نگرفتید. چرا الان نمی توانیم بازیکن بگیرید؟

در فوتبال بازیکن داخل زمین رامی شمارند نه دروازه‌بانان را

نکونام در مورد اینکه جلساتش با مدیریت استقلال در چه موردی بوده گفت: در جلسات اخیر بین من و مدیرعامل تنها در خصوص بازیکن حرف زدیم. اسامی بازیکنان را روی تخته نوشتم و خطیر هم عکس گرفت. چرا باید اردو بروم اردو برای پیش فصل است. برای برگزاری دو مسابقه دوستانه و هماهنگی برویم اردو! تیم ما هماهنگ است.

سرمربی آبی ها ادامه داد: در حال حاضر دو بازیکن را از دست داده‌ام و ۲ بازیکن تیم ملی را هم در اختیار ندارم. دو بازیکن هم سرما خورده اند بعد می‌گویند ما ۲۰ بازیکن داریم. در فوتبال بازیکن داخل زمین رامی شمارند نه دروازه بانان را. ما فوتبالی ها بازیکنانی که در زمین هستند را حساب می کنیم. ما چند نفر هستیم. سلیمی و بابایی تازه خوب شده اند. دو بازیکن هم در تیم ملی داریم. باچند بازیکن باید به اردو برویم؟ دقیقه ۶۰ باید بازیکنان جوان و امید را باید به زمین بفرستم.

در مورد ورزشگاه ورود نمی‌کنم

وی در پاسخ به سوال خبرنگار که مدیران استقلال اهداف بلند پروازانه دارند و می‌خواهند ورزشگاه تاسیس کنند ولی در خرید بازیکن ناتوانند، اظهار داشت: در مورد ورزشگاه من ورود نمی‌کنم چون مربوط به مدیریت است. امیدواریم که این اتفاق بیفتد چون باعث افتخار است. هر موقع ورزشگاه تاسیس شود باعث افتخار منِ استقلالی است.

خواهش می کنم استقلال را کوچک نکنید

نکونام در خصوص رفتار مدیران نسبت به خواسته های خود اظهار داشت: استقلال باشگاه بزرگی است و بازیکن تراز اول می‌خواهد. استقلال یک تیم معمولی نیست و خواهشاً استقلال را کوچک نکنید. باشگاه بزرگ بازیکن بزرگ می‌خواهد. بازیکنی که کیفیت خودش را نشان دهد و هوادار لذت ببرد.

به خاطر هواداران سکوت کردم

سرمربی آبی‌های پایتخت در پاسخ به سوال خبرنگار که همه فکر می‌کردند تقابل او با مدیریت فروکش کرده ولی با بیانیه امروز که عملاً علیه سرمربی استقلال بود چه تاثیری روی تیم می‌گذارد، گفت: اینکه چه اتفاقی افتاده و کار به اینجا کشیده من توضیح مختصر بدهم. من وقتی بازی آخرمان را انجام دادیم با آنها صحبتی نکردم ولی می‌دانستم چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. لیست اول و دوم را دادم و دیدید که چه اتفاقی افتاد. با این حال من سعی کردم که باشگاه بزرگ استقلال را بزرگ نگه دارم و بازیکن بزرگ برای تیم بگیرم ولی آنها نمی‌خواستند انجام دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: بیانیه مشخص می‌کند که باشگاه و افراد حاضر در باشگاه چقدر به من علاقه دارند. اینکه بخواهند چیزی را به من بگویند می‌توانند مستقیم بگویند ولی در این مدت به خاطر هواداران سکوت کردم تا آرامش در تیم باشد. دیدید که آنها دوست دارند یک بمب در این کشتی استقلال بیاندازند و خودشان از کشتی بیرون بروند و ما را در کشتی خفه کنند. این اتفاقات نشان می‌دهد که باشگاه استقلال را به اندازه ای که هر ۲ طرف باید دوست داشته باشند، دوست ندارند.

مهمتر از آن خیلی صریح و شفاف بگویم که با من مخالف هستند. هوادار می‌داند که این دوستان، دوست ندارند که من در استقلال موفق شوم. شرایطی که به وجود آوردند مشخص می‌کند که به دنبال موفقیت استقلال نیستند.

صحبتی درباره حضور حجازی نشده است

سرمربی استقلال در خصوص اینکه صحبت از حضور حجازی در مدیریت تیم استقلال است، گفت: تا کنون هیچ صحبتی نشده است، آنقدر که درگیر بازیکنان بودیم که بتوانیم لیست را پر کنیم. این تصمیم باید جلوتر برود تا درباره آن صحبت کنیم.

مربی اسپانیایی امروز بعد از چند وقت سر تمرین آمد

نکونام در خصوص اینکه آیا مربی بدنساز اسپانیایی سر تمرین آمده است، گفت: امروز او بعد از چند وقت سر تمرین آمد. ما از اول سال تا الان ۳ دوره مهم فوتبالی، مربی بدنسازی مان نبوده است. فقط هم به خاطر قرارداد و اینکه پرداختی نداشته است.

تنها تیمی که مشکل دارد ما هستیم

وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار که این تیم مثل ۲ تیم دیگر دارد وارد حاشیه می‌شود، گفت: تیم‌های دیگر چه حاشیه‌ای دارند؟ مثلا یحیی گل محمدی خودش استعفا داده و رفته است. بعد از چند سال؟ بعد از چند قهرمانی؟ سپاهان چه مشکلی دارد؟ تراکتور چه مشکلی دارد؟ سیرجان چه مشکلی دارد؟ مشکلی ندارند. تنها تیمی که مشکل دارد ما هستیم.

نکونام افزود: ما سقف قرارداد را رعایت کردیم و چوب آن را هم خوردیم اما هدف من که این است که بتوانیم نیم فصل دوم تیم بتواند جزو مدعیان باشد. اگر قرار باشد با همین بازیکنان هم ادامه بدهم،‌ ادامه می‌دهم و مشکلی نیست.

بازیکنان طلب دارند طبیعی است ناراحت باشند

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد جذب چند اسپانسر گفت: بازیکنان ما از فصل گذشته طلب دارند که این موضوع بازیکنان را ناراحت کرده است. از اینکه قراردادهایشان کم شده، سقف بودجه را رعایت کردیم اما امتیاز دیگر تیم ها برگشت تأثیرگذار بود و بازیکنان از این مساله ناراحتند و این موضوع را به خود مدیریت اعلام کردند.

همیشه باید در جبهه خودمان دنبال دشمن بگردیم

وی در مورد اینکه ممکن است به استعفا فکر کنید زیرا باشگاه با انتشار بیانیه توپ را به زمین شما انداخته، گفت: توپ در زمین ما باشد با آن فوتبال بازی می‌کنیم. ما فوتبالی هستیم و فوتبالی هم حرف می زنیم اما اینکه بخواهم بگویم به رفتن فکر می‌کنم اصلا چنین چیزی وجود ندارد. هواداران من را خواستند و آمدم و به عنوان یک هوادار استقلال و استقلالی آمدم و تا زمانی که بتوانم برای باشگاه استقلال زحمت می‌کشم.

نکونام ادامه داد: همیشه باید در جبهه خودمان دنبال دشمن بگردیم. دشمن بیرونی مشخص است به نفع خودش و باشگاهش کار می‌کند. این اتفاقات در فوتبال طبیعی است اما گاهی در داخل باشگاه می‌خواهند قرارداد بازیکن را هزار تومان بکنند و خون بازیکن را در شیشه کنند.

یامگا از لیست کنار گذاشته می شود

وی در پایان در مورد اینکه یامگا را از فهرست کنار می گذارید، گفت: بله، یامگا را به خاطر شدت جراحت از لیست کنار می گذاریم و بازیکن می خواهیم که به تیم ما کمک کند.