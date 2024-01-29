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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

پس از لغو اردوی امارات؛

بیانیه باشگاه استقلال در واکنش به شرط جواد نکونام

بیانیه باشگاه استقلال در واکنش به شرط جواد نکونام

استقلال قرار بود با کاروان ۴۷ نفره به اردوی امارات برود و شایعه لغو اردو به دلیل کمبود بازیکن که به شکل هدفمند و به قصد تخریب در فضای مجازی اعلام می‌شود، صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، در پی لغو اردوی آماده سازی استقلال در امارات، برخی افراد به نیت تخریب، مدعی شدند دلیل لغو اردو کمبود بازیکن بوده است اما برابر با لیست موجود در باشگاه استقلال، کاروان تیم قرار بود صبح فردا ۴۷ نفره به دبی پرواز کند.

در لیست مسافران اردوی آماده سازی ۸ روزه استقلال در امارات، نام ۲۰ بازیکن، ۱۲ کادر فنی و پزشکی، ۶ رسانه، ۳ ماساژور، ۳ تدارکات، یک مترجم، افسر امنیتی و یک مسئول اجرایی به چشم می‌خورد.

قرار بود ۲۲ بازیکن در این اردو همراه استقلال باشند که به صلاحدید کادر فنی دو بازیکن از جمع بازیکنان فعلی در تهران ماندنی شدند و در عوض، مقرر شد نفرات جدید پس از قطعی شدن جذب شأن، به اردوی استقلال در امارات ملحق شوند.

کد مطلب 6007851

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    نظرات

    • آمینا IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      4 2
      پاسخ
      هرنظری که که مخالف مدیریت خطیر باشه /انعکاس داده نمیشود/چه دموکراسی جالبی

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