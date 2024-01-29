به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا اوایل هفته مدعی شد که او برای بستن مرز جنوبی این کشور با مکزیک، به تایید و تصویب کنگره نیاز دارد اما مایک جانسون، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن را جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند، در واکنش گفته است که رییس جمهور آمریکا برای تامین امنیت مرزی نیاز به لایحه و قانون نیاز ندارد.

بایدن می‌تواند به طور یک‌طرفه و بدون تایید کنگره، از طریق حکم اجرایی به عبور غیرقانونی و بی‌سابقه مهاجران از مرز جنوبی این کشور پایان دهد. جانسون در شبکه اجتماعی ایکس از بایدن خواست تا با استفاده از اختیارات گسترده قانونی فعلی‌اش، کار را شروع کند تا فاجعه‌ای که خودش ساخته است را جبران کند. برای شروع هم می‌تواند اقداماتی همچون «پایان دادن بگیر و رها کن، توقف سوءاستفاده از اختیار عفو، احیای برنامه و سیاست "در مکزیک بمانید"، تقویت روند اخراج ضربتی مهاجران و احیای طرح احداث دیوار مرزی» را در دستور کار قرار دهد.

جانسون همچنین خاطرنشان کرد که بارها این راه‌حل‌ها را به شخص بایدن توصیه کرده است. بخش عمده توصیه‌های پیشنهادی جانسون شامل اعمال دوباره سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا است. کسی که برای بازگشت به کاخ سفید در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، وارد کارزار انتخاباتی و رقابت با بایدن شده است. او در یکی از گردهمایی‌هایش در آستانه انتخابات گفت که در اولین روز بازگشت به کاخ سفید مرز را خواهد بست و تعداد خیلی زیادی از مهاجران غیرقانونی را از کشور اخراج می‌کند.

سخنگوی مجلس نمایندگان همچنین تاکید کرد: براساس گزارش‌ها، پیشنهادی که هم‌اکنون در سنا در دست بررسی است، صراحتا ورود غیرقانونی ۱۵۰ هزار نفر در ماه را مجاز می‌داند و در صورت عبور از این رقم، ممکن است دستور بستن مرز صادر شود. تا آن زمان، آمریکا تسلیم شده است.

ترامپ نیز مانند جانسون با تمسخر ادعای بایدن که گفته است برای بستن و تحدید سیل ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا از جنوب، به تایید و تصویب کنگره نیاز دارد، گفت که «او در دوران ریاست جمهوری خودش برای امن کردن مرز نیازی به لایحه ندارد!»

بایدن جمعه هفته گذشته با اشاره به لزوم تصویب چنین قانونی گفت که «این سختگیرانه‌ترین و عادلانه‌ترین مجموعه اصلاحات برای تامین امنیت مرزی در تاریخ کشور ماست» و در ادامه نیز توضیح داد که «چنین قانونی به او اختیاری اضطراری برای بستن مرز می‌دهد.»

وی همچنین اذعان کرد که مرز آمریکا-مکزیک «فروپاشیده» است و «خیلی وقت پیش باید ترمیم می‌شد» و وعده داد که بلافاصله پس از تصویب لایحه و تبدیل شدن آن به قانون، از «اختیار تازه‌اش» استفاده کند.

جانسون پیش‌تر با اشاره به اینکه اگر جزئیاتی که درباره توافق مرزی به بیرون درز پیدا کرده است، صحت داشته باشد، این توافق بی‌فایده خواهد بود و در نامه‌ای به جمهوری‌خواهان کنگره درباره بی‌فایده بودن آن هشدار داده است. گفته می‌شود در توافق مهاجرتی به ازای تامین کمک نظامی بیشتر برای اوکراین، تامین بودجه و تقویت گارد مرزی وعده داده شده است.

براساس گزارش واشنگتن‌پست، بسته پیشنهادی روزانه اجازه ورود غیرقانونی مهاجران تا ۵ هزار نفر را می‌دهد و دسترسی ورودی‌های بیشتر به سازوکار پناهندگی را می‌گیرد. این رقم به طور ماهانه برابر ۱۵۰ هزار و سالانه معادل یک میلیون ۸۰۰ هزار مهاجر غیر قانونی است. مهاجران بیشتر از این رقم بلافاصله دیپورت خواهند شد. سازمان گمرک و حفافظت مرزی آمریکا در دسامبر ۲۰۲۳ از بازداشت بی‌سابقه ۳۰۲ هزار و ۲۴ نفر در مرز جنوبی این کشور خبر داد که عمده آنها(حدود ۲۵۰ هزار نفر) به طور غیرقانونی وارد خاک آمریکا شده بودند.