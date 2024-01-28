جدال لفظی بایدن و ترامپ بر سر موضوع مهاجران

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن و دونالد ترامپ روز شنبه بر سر یک طرح دو حزبی در راستای اصلاحات مرزی با هدف جلوگیری از افزایش ورود مهاجران از مکزیک به ایالات متحده، با هم جدال لفظی داشتند.

با توجه به اینکه مهاجرت یکی از داغ‌ترین مسائل انتخاباتی در ایالات متحده است که به طور فزاینده‌ای رقابت مجدد ترامپ و بایدن برای کاخ سفید در سال جاری را داغ می‌کند، سرنوشت این لایحه در حال مذاکره توسط سنا به میدان نبرد پر خطر برای هر دو نفر تبدیل شده است.

ترامپ، نامزد انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان، مهاجرت را در اولویت کارزار انتخاباتی خود قرار داده است و هشدارهای هولناکی درباره ماهیت متخلخل مرزهای ایالات متحده ارائه می‌کند؛

بایدن نیز روز شنبه از لایحه پیشنهادی به سنا حمایت کرد و تاکید کرد که این لایحه «سخت‌ترین» اصلاحات مرزی را آغاز می‌کند.

بایدن در یک سخنرانی در کارولینای جنوبی گفت: «این لایحه به من به عنوان رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد که مرزها را تا زمانی که دوباره تحت کنترل درآید، ببندم. اگر این لایحه امروز قانون بود، همین الان مرز را می‌بستم و سریع شرایط را درست می‌کردم.»

ترامپ در عوض به انتقاد از بایدن به خاطر «مرزهای باز» ادامه می‌دهد و معتقد است هجوم مهاجران سیاست داخلی ایالات متحده را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

به دنبال لابی‌های گسترده ترامپ، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان، روز جمعه در نامه‌ای سرگشاده گفت که هر گونه لایحه‌ای که توسط سنا تصویب شود «مرده در آب» خواهد بود و هرگز به تصویب مجلس نخواهد رسید.

در حالی که «گرگ ابوت» فرماندار جمهوریخواه تگزاس و دولت فدرال درگیر کنترل مرز هستند، ترامپ گفت که از این ایالت «حمایت کامل» خواهد کرد و «تمام منابع لازم نظامی و اجرای قانون را برای بستن بخش نهایی مرز مستقر خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور سابق، مطابق با لفاظی‌های خود در مورد مهاجرت، گفت: «به احتمال ۱۰۰ درصد یک حمله تروریستی بزرگ در ایالات متحده رخ خواهد داد» که توسط افرادی که از مرز عبور می‌کنند انجام می‌شود.

او گفت: «بزرگترین عملیات اخراج مهاجران داخلی در آمریکا را آغاز خواهیم کرد.»

اولیویا دالتون، معاون سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت که دولت بایدن با حسن نیت با جمهوری‌خواهان برای دستیابی به توافق کار کرده و امیدوار است که آنها «در میز مذاکره بمانند تا بتوانیم این کار را انجام دهیم».