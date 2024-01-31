به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کریستوفر رای» رییس پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) قصد دارد که امروز چهارشنبه در جلسه استماع مجلس نمایندگان این کشور اعلام کند که هکرهای مرتبط با دولت چین زیرساخت‌های حیاتی را در آمریکا هدف قرار می‌دهند و آماده می‌شوند تا به آمریکایی‌ها «آسیب‌های جدی و واقعی» وارد کنند.

رییس اف‌بی‌آی درباره رقابت آمریکا و چین در حوزه‌های مختلف خواهد گفت که شبکه برق، خطوط لوله نفت و گاز طبیعی و مراکز حمل و نقل از جمله اهداف عملیات هکرهای تحت حمایت دولت چین هستند و این عملیات هکری تاکنون توجه عمومی کمی به آنها صورت گرفته است.

در بخشی از گزارش کریستوفر رای به مجلس نمایندگان آمریکا آمده است که «هکرهای چینی در حال آماده شدن برای ایجاد ویرانی و آسیب رساندن واقعی به شهروندان و جوامع آمریکایی هستند، در صورتی که چین تصمیم بگیرد که زمان حمله فرارسیده است.»

وزارت خارجه چین تاکنون به درخواست رویترز برای اظهارنظر دراین رابطه پاسخی نداده است.

رییس پلیس فدارل آمریکا قرار است امروز چهارشنبه در جلسه استماع با محوریت تهدیدات سایبری ناشی از پکن، اولین حضور خود را در برابر کمیته مجلس نمایندگان چین انجام دهد. در این جلسه ۳ مقام ارشد سایبری نیز کریستوفر رای را همراهی می‌کنند.

هشداری کریستوفر رای یک روز پس از آن منتشر می‌شود که رویترز گزارش داد که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر عملیاتی را علیه یک عملیات هکری چینی به نام Volt Typhoon انجام داده است که مقامات می‌گویند از شبکه‌های زیرساختی آمریکا جاسوسی کرده است.

رییس پلیس قدرال آمریکا پیش از نیز وی بارها مدعی شده بود که دولت چین از طریق کارزارهای جاسوسی، سرقت مالکیت معنوی و حملات سایبری تلاش می کند دولت آمریکا را تضعیف کند.

در مقابل دولت چین نیز دولت آمریکا و متحدانش را به انتشار اطلاعات نادرست از طریق اتهامات خود علیه آنچه که واشنگتن می گوید گروه های هکری تحت حمایت دولت هستند، متهم کرده است.

اواسط آذرماه نشریه واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه دولتی اعلام کرد هکرهای وابسته به دولت چین امسال به رایانه‌های نزدیک به ۲۰ سازمان و نهاد خیلی حساس نفوذ کردند.

به گفته این مقامات آمریکایی این حملات هکری یک شرکت آب در هاوایی، یک بندر بزرگ در ساحل غربی، و یک خط لوله نفت و گاز را هدف قرار دادند. به نوشته این روزنامه، هکرها همچنین سعی کردند به شبکه یک اپراتور شبکه برق در تگزاس نفوذ کنند.

واشنگتن‌پست به نقل از مقامات و مدیران صنعتی آمریکا افزود که «ارتش چین در حال گسترش توان خود برای ایجاد اختلال در زیرساخت‌های مهم آمریکاست؛ از جمله زیرساخت‌های برق، آب، ارتباطات و حمل‌ونقل.

مقامات دولتی آمریکا در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست گفتند که حمله هکرهای چینی به بندر و مراکز تدارکاتی در هاوایی که میزبان ناوگان اقیانوس آرام آمریکاست، نشان می‌دهد که ارتش چین در پی کاهش توان ارتش آمریکا برای اعزام نیروهایش به تایوان در صورت حمله چین به این جزیره است.