رونمایی از «بسته های یادگیری» ویژه مدارس متوسطه نظری

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از «بسته‌های یادگیری» در قالب لوح‌های آموزشی در اردبیل، با تبریک پیشاپیش ایام‌الله دهه فجر، به ابراز دغدغه‌های آموزشی در استان پرداخت و اظهار کرد: کار تخصصی مدیران مدارس در ارائه راهکارهای مناسب در راستای پیشرفت‌های مختلف آموزشی و تربیتی بسیار مؤثر است.

کلام‌الله صفری خطاب به مدیران مدارس تصریح کرد: آموزش و پرورش تنها ارگانی است که در آن جایگاه مدیرکل، مدیر مدرسه و معلم همیشه برابر است و همه به عنوان فرهنگی شناخته می‌شوند بنابراین همه متولیان امر تعلیم و تربیت هستیم و همفکری و هم‌افزایی می‌تواند موجب پیشرفت و ارتقای سطح شاخص‌های آموزشی و تربیتی شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این مراسم گفت: استفاده از انواع روش‌های آموزشی از قبیل اجرای طرح‌های مختلف برگزاری کلاس‌های کنکور و تقویتی، جلسات مشاوره‌ای، جلسات توجیهی اولیا و مربیان، جلسات کارگاه‌ها و دوره‌های ارتقای شغلی و حرفه‌ای همکاران فرهنگی بسیار با اهمیت است.

محمود مشکی افزود: در ادامه طرح‌های مختلف آموزشی، تهیه و توزیع این بسته‌های یادگیری در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه نظری مناطق محروم انجام شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک نیز با گرامیداشت فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با اشاره به تمهید ۲۲ برنامه اجرایی در آموزش متوسطه در ناحیه یک بیان کرد: این ۲۲ برنامه شاخص با اتحاد، انسجام و همدلی که در بین مدیران مدارس و عوامل اداری است، رویکردها و فعالیت‌ها را به سمت رشد و تعالی دانش‌آموزان سوق داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این بسته‌ها به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال در قالب لوح‌های مختلف آموزشی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و استاندار اردبیل برای ارتقای کیفیت آموزش مدارس متوسطه نظری مناطق محروم تهیه و در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت.