شهدا تولیدکننده قدرت نرم ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی در اجلاسیه شهدای اطلاعات سپاه که در دانشگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: ۹ بهمن سال ۱۳۶۱ در حالی که رزمندگان آماده برگزاری عملیاتی بزرگ می‌شدند خبر تلخی میان رزمندگان پخش شد و آن شهادت حسن باقری و مجید بقایی بود. خبری که خیلی تاسف بار بود به ویژه برای آنهایی که فرماندهی این دو شهید سرافراز را درک کرده بودند، شاید اتفاق‌هایی که در زمان والفجر مقدماتی روی داد بخشی از آن ناشی از شهادت این سرداران بزرگ بود.

وی افزود: مردم در این سال‌ها نشان دادند راه شهدایی هم چون حسن باقری را در گام دوم انقلاب تا رسیدن به تمدن نوین انقلاب اسلامی ادامه می‌دهند زیرا شهدا تولید کننده قدرت نرم ایران هستند به همین جهت می‌خواهند این راه را با تمسک به شهدا ادامه دهند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: امسال ۵۰ هزار یادواره شهدا و ۱۰ کنگره ملی شهدا به صورت مردم پایه به همراه چاپ کتاب و تولید فیلم با تمسک به شهدا برگزار و انجام شده که این قابل ستایش است.

سردار سلیمانی یادآور شد: البته برگزاری کنگره شهدا و یادواره‌های شهدا بسیار فراتر از آن است که بخواهیم در رابطه با آن گزارشی ارائه دهیم.

رییس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: برای سال آینده پیش بینی شده تا این مراسم به صورت کنگره ملی برگزار شود.

سردار سلیمانی گفت: مردم کشورمان فرهنگ ایثار و شهادت را منشا خود قرار داده‌اند تا به قله‌های رفیع تمدن نوین اسلامی دست پیدا کنند تا بتوانند در برابر همه استکبارها که علیه انقلاب اسلامی صف ارایی‌کرده به پیروزی برسند.