۴۴۵ واحد نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان پیش از ظهر دوشنبه در سفر به شهرستان خلخال در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ۴۴۵ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال در حال احداث است، اظهار کرد: بهرهبرداری از ۶۰ واحد مسکونی این طرح در روزهای آینده آغاز میشود.
وی تصریح کرد: ۴۴۵ واحد از مجموع ۸۰۰ واحد مسکونی واجدان شرایط ثبتنامی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال از سوی بنیاد مسکن استان اردبیل در ۲ منطقه از خلخال در حال احداث است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه از این تعداد ۶۰ واحد مسکونی در روزهای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید، گفت: همچنین پروژه ۸۰ واحدی واقع در جنب بیمارستان خلخال در حال سفتکاری بوده و واحدهای واقع در شمالشرقی این شهر نیز پیشرفت قابل قبولی دارد.
میرجعفریان افزود: عملیات احداث بقیه واحدهای طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال هم به محض مساعد شدن شرایط جوی از سوی بنیاد مسکن استان اردبیل آغاز خواهد شد.
خلخال از شهرستانهای پیشتاز استان اردبیل در مقاومسازی مسکن روستایی است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه خلخال در مقاومسازی مسکن روستایی از شهرستانهای پیشتاز استان اردبیل است، خاطرنشان کرد: برای ادامه مقاومسازی مسکن روستایی در استان اردبیل تسهیلات بانکی ویژهای در نظر گرفته شده و متقاضیان میتوانند از ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار قرضالحسنه بدون کارمزد بانکی و همچنین ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با کارمزد پایین بهرهمند شوند.
وی با اشاره به بازدید از پروژه احداث تونل در گردنه الماس واقع در جاده خلخال - اسالم اضافه کرد: با مساعد شدن شرایط جوی و تزریق منابع از محل اعتبارات ملی، عملیات اجرایی این پروژه شتاب خواهد گرفت.
۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه تونل الماس هزینه خواهد شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برای اجرای تونل الماس به طول ۲ کیلومتر و ۲۵۰ متر و همچنین احداث ۲ کیلومتر راه دسترسی آن، افزون بر ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.
میرجعفریان با اشاره به فرونشست زمین در منطقه باستانی و بافت تاریخی قلعهباشی شهر خلخال یادآور شد: به زودی اعضای کمیته فنی استانداری اردبیل از این محل بازدید میکنند و با توجه به احتمال ریزش ساختمانهای واقع در این منطقه، برای جابهجایی ساکنان واحدهای مسکونی در معرض خطر ریزش و تخریب آن تصمیمگیری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، غبارروبی و ادای احترام به مقام شامخ شهید مظفر عزیزی اولین شهید تاریخ انقلاب اسلامی شهرستان خلخال در گلزار شهدا، حضور در مراسم سالروز قیام مردم خلخال علیه رژیم ستمشاهی و تجلیل از نخستین شهید انقلاب در این شهرستان، اجرای مراسم تشریفات نظامی در محل شهادت شهید مظفر عزیزی، برگزاری نشست بررسی مشکلات و پروژههای در دست اجرا و نیمهتمام شهرستان خلخال و دیدار با خانواده شهید مظفر عزیزی، از جمله برنامههای معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در خلخال بود.
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