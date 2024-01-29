جرایم سایبری از طریق تلفن همراه کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کلاهبرداری از طریق تلفن همراه از جرایم سایبری رایج در دنیاست که از طریق سرقت و جعل هویت افراد در فضای مجازی مخاطراتی را برای کاربران ایجاد کرده و در بسیاری از مواقع هم افرادی که هویتشان جعل شده و یا ناآگاهانه در اختیار سایرین قرار گرفته و هم کاربرانی که با این شماره‌های جعلی معامله کردند با ضرر و زیان‌های مالی روبرو شدند.

خلاء این قانون برای ایجاد فضایی امن که هر گونه معامله و ارتباط در آن به صورت شفاف و با هویت معتبر صورت می‌گیرد، در کشور احساس شده تا جایی که بر اساس اعلام پلیس فتا جرایم مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی سهم قابل ملاحظه در جرایم کشور دارد.

با توجه به تأثیر این قانون بر آرامش روانی و سرمایه‌های مالی مردم در فضای مجازی و حتی ایجاد اعتماد به کسب و کارهای هویت دار در این فضا، کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی این مهم را در دستور کار قرار داده و نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه‌های ارتباطی در کشور اقدام کرده است.

محدودیت افراد بدون هویت معتبر در استفاده از خدمات ارتباطی

بر اساس این دستورالعمل که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب و توسط دکتر سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است، افراد بدون هویت معتبر در استفاده از خدمات ارتباطی محدود می‌شوند.

این اقدام که گامی مهم در راستای نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب در شورای عالی فضای مجازی است، بر این تاکید دارد که هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی که همان شماره تماسی است که به هر فرد اختصاص داده می‌شود، باید به صورت قانونی صورت گیرد چرا که در غیر این صورت دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و سکوهای فضای مجازی از این پس ارائه خدمات و فعالیت شماره نامعتبر و بدون هویت را محدود خواهند کرد.

خرید و فروش و تبلیغات در سکوهای مجازی شفاف می‌شود

این بدان معناست که با ابلاغ و اجرای این دستورالعمل هر گونه خرید و فروش، تبلیغات و نشر آگهی در درگاه‌ها و سکوهای فضای مجازی شفاف بوده و امکان شکایت و پیگیری در صورت زیان مالی و احقاق حق مالباخته وجود دارد.

علاوه بر این پس از بررسی و احراز تخلف، شماره تماس نامعتبر سریعاً توسط پلیس فتا تا رفع سو اثر برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های بعدی و تکرار آسیب به کاربران در فضای مجازی مسدود خواهد شد و طی مراحل قانونی و ظرف مدت یک هفته در صورت درخواست مالک، شناسه ارتباطی پس از بررسی صحت‌سنجی، رفع سو اثر خواهد شد.

مسدودسازی شماره تلفن غیرمجاز

همچنین مرکز ملی فضای مجازی در این دستورالعمل، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را موظف کرده تا شماره تلفن غیر مجاز را پس از تأیید پلیس فتا، از سبد خدمات ارتباطی محدود کرده و محدودیت‌های ضروری بازدارنده را سریعاً بر روی آن اعمال کند.

این امکان برای افرادی که شماره‌های آن نامعتبر تلقی شده و یا واگذارنده غیر مجاز هستند، وجود دارد که در سامانه‌ای که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی موظف شده برای پاسخگویی به شکایات فراهم کند، درخواست خود را برای رفع محدودیت‌ها ثبت کنند.

گفتنی است؛ ضوابط رسیدگی، اعمال محدودیت‌ها، رفع محدودیت‌ها و کاهش امتیازات اعتبارسنجی برای افرادی که شماره‌های آنها غیر مجاز واگذار شده است، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و پلیس فتا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات اعلام خواهد شد.