تمام راه های شریانی، اصلی و فرعی آذربایجان شرقی باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این روستاها در مناطق کوهستانی و سخت عبور شهرستان‌های اهر، ورزقان، کلیبر، هریس و بستان آباد واقع هستند.

وی با بیان اینکه به دنبال بارش سنگین برف چهارم و پنجم بهمن، راه ارتباطی ۸۰۰ روستای استان بسته شده بود، اظهار کرد: با تلاش راهداران، راه ارتباطی بیش از ۷۷۰ روستا بازگشایی شده است.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: بارش برف و کولاک روز گذشته نیز راه ارتباطی تعدادی از روستاهای استان را بست که به محض فروکش کردن کولاک، راهداران اقدام به بازگشایی راه این روستاها کردند.

رسول زاده، با بیان اینکه هم اکنون تمامی راه‌های شریانی، اصلی، فرعی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد، ادامه داد: با توجه به تداوم بارش برف و کولاک و برودت هوا در برخی مناطق استان، رانندگان و مسافران در صورت عدم ضرورت از رفتن به مناطق کوهستانی و برفگیر خودداری و در صورت ضرورت خودرو خود را به تجهیزات و پوشاک زمستانی مجهز کنند.

وی یادآور شد: رانندگان و مسافران قبل از انجام سفر از طریق تلفن گویای ۱۴۱ که ۲۴ ساعته پاسخگوست، در خصوص وضع راه‌ها و شرایط آب و هوایی اطلاعات کسب و از اپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت www.۱۴۱.ir نیز برای آگاهی از وضع آب و هوایی جاده‌ها استفاده کنند.