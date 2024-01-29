۱۴۲ نفر در استان بوشهر برای انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با آغاز راه‌اندازی شبکه‌های تبلیغات انتخاباتی در کشور، چهار شبکه تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای چهار حوزه انتخابی استان بوشهر راه‌اندازی شد.

وی تصریح کرد: ۳۲ روز مانده به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، با حضور استاندار بوشهر و رئیس و دبیر ستاد انتخابات استان در اداره‌کل صداوسیمای استان بوشهر، ۴ شبکه تبلیغات انتخاباتی برای ۴ حوزه انتخابی استان بوشهر آغاز به کار کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر افزود: برای حوزه بوشهر، گناوه و دیلم شبکه «دریا»، برای حوزه دشتستان شبکه «نخلستان»، برای حوزه دشتی و تنگستان شبکه «بیرمی» و برای حوزه دیر، کنگان، جم و عسلویه شبکه «نایبند» راه‌اندازی شده تا نامزدهای انتخابات مجلس بتوانند پس از نام‌نویسی و ضبط برنامه، در زمان تبلیغات مردم را با دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود آشنا کنند.

پورات عنوان کرد: از ۲۶۴ متقاضی شرکت در انتخابات، ۱۴۲ نفر تأیید صلاحیت شدند که البته تا ۱۹ بهمن که فرصت اعتراض تأییدنشدگان وجود دارد ممکن است به این شمار افزوده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: نشست‌های هم‌اندیشی نخبگان استان بوشهر و دیگر اقشار برای برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی برگزار شده و امید داریم که مردم در ۱۱ اسفند مشارکت بالایی داشته باشند.